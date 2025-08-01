O que Rafael Câmara precisa fazer para ser campeão mundial de F-3 neste fim de semana?

O brasileiro Rafael Câmara pode sagrar-se campeão da Fórmula 3, uma das principais categorias de acesso à Fórmula 1, neste final de semana, quando será disputada a penúltima etapa da temporada, o GP da Hungria, em Budapeste.
Nesta sexta-feira, o piloto garantiu a pole position para a prova principal, com o tempo de 1min32s510. No sábado, será disputada a corrida sprint. E, no domingo, a prova principal - o formato sprint não acompanha a etapa da F-1, também realizada na capital húngara neste fim de semana.
Com a pole nesta sexta, o brasileiro da equipe Trident assegurou mais dois pontos na classificação. Rafael Câmara chegou aos 128 pontos, abrindo 30 de vantagem para o segundo colocado do campeonato, o búlgaro Nikola Tsolov, que soma 98 pontos.
Tsolov foi apenas o 21º colocado no classificatório desta sexta. Câmara precisa abrir 40 pontos de vantagem neste final de semana para conquistar o título antecipado da F-3. A última corrida será disputada em Monza, na Itália.
Nesta sexta, Mari Boya foi o segundo colocado, com Tuukka Taponen em terceiro lugar. Gerrard Xie vai largar na quarta posição, e Théophile Näel fechou o Top 5.
A campanha de Rafael Câmara até aqui na competição conta com três vitórias, todas em corridas principais, quatro pódios e seis provas no Top 5. "Vamos encarar o final de semana como foi na Bélgica. É claro que vamos buscar a vitória, mas ficarei feliz em marcar pontos importantes para o campeonato de pilotos. É sempre bom vencer, mas é ainda melhor vencer o campeonato. Farei o melhor para o campeonato, buscando maximizar os resultados", disse Rafael Câmara.
A corrida sprint no sábado irá acontecer às 5h05 (de Brasília), enquanto a prova principal, no domingo, tem a largada prevista para às 3h30 (de Brasília).