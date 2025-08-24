O que esperar de João Fonseca e Bia Haddad Maia no US Open 2025

Bia Haddad Maia e João Fonseca são os brasileiros no US Open. Montagem com fotos de Kirill KUDRYAVTSEV e Glyn KIRK / AFP

João Fonseca e Bia Haddad Maia serão os representantes do Brasil nos torneios simples do US Open 2025, que começa neste domingo (24). Os dois entraram no último Grand Slam da temporada de forma direta por conta dos bons posicionamentos nos rankings.

O carioca de 19 anos, recém completados, é o 44º colocado no masculino. Já a paulistana de 29 anos ocupa a 20ª posição entre as mulheres.

Primeiro US Open de João Fonseca

Como vem sendo durante todo 2025, Fonseca estreia nos principais torneios profissionais. No US Open não é diferente. Em 2023, ele foi campeão do torneio na categoria Junior. No ano seguinte, o brasileiro disputou a qualificatória, mas foi eliminado.

Agora, bem colocado no ranking, a entrada é certa. Na estreia, Fonseca vai enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 anos.

— O Kecmanovic está entre os 50 do mundo há pelo menos seis anos. É um cara que já foi 27 do mundo, então é cancheiro e tem mais idade, ou seja, corpo formado e boa experiência de partida longa — analisa André Ghem, ex-tenista gaúcho e comentarista da ESPN, em contato com a Zero Hora.

Vale lembrar que os jogos masculinos em Grand Slams são melhores de cinco sets.

— É um jogo complicado de primeira rodada, mas o João pode avançar, é um jogo 50 a 50, que também não será nenhuma surpresa se ele perder. O João é um cara que acabou de fazer 19 anos, está em 44 do mundo e está subindo rápido. Porém é um adversário duro, difícil e de respeito — conclui Ghem.

Em caso de vitória do brasileiro, o adversário será o italiano Luca Nardi ou o checo Tomas Machac.

Bia Haddad busca volta por cima

O desempenho recente da brasileira é preocupante, com três eliminações seguidas no primeiro jogo dos torneios que disputou. Mesmo assim, Bia Haddad segue dentro do top 20, e ela terá a chance de dar a volta por cima no US Open.

— Analisando o histórico recente, principalmente na quadra dura, não dá para dizer que ela está no melhor momento — aponta Sylvio Bastos, comentarista da ESPN.

A brasileira enfrentará na primeira rodada a britânica Sonay Kartal, de 23 anos, 51ª colocada do ranking feminino. Em caso de vitória, Bia terá pela frente a francesa Lois Boisson ou a suíça Viktorija Golubic.

— O tênis feminino tem muito equilíbrio. Uma grande prova disso é que mesmo em má fase, a Bia conseguiu manter o ranking. Fora do top 7, essas oscilações são muito comuns — explica Bastos.