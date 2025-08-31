“O Novo Hamburgo precisava voltar rápido”, ressalta  Rogério Zimmermann após título da Divisão de Acesso

Novo Hamburgo segurou empate com o Inter-SM e conquistou o título da Divisão de Acesso 2025. Jefferson Couto / Novo Hamburgo / Divulgação

Protagonista da campanha vitoriosa do Novo Hamburgo na Divisão de Acesso, o técnico Rogério Zimmermann vibrou com o título conquistado nesse sábado (30). Após vencer o Inter-SM no jogo de ida, por 3 a 2, a equipe anilada jogou com o regulamento embaixo do braço e segurou o empate sem gols no Estádio Presidente Vargas.

Após a partida, ainda no campo, o treinador ressaltou que uma equipe com a tradição do Novo Hamburgo não pode ficar longe da elite do futebol gaúcho.

— O título coroa nossa campanha de retorno ao Gauchão. O Novo Hamburgo precisava voltar rápido, e voltar com título é melhor ainda — ressaltou o treinador.

Zimmermann foi o terceiro técnico da equipe na competição. Antes dele, Daniel Franco e Marcelo Caranhato comandaram o elenco campeão.

Relembre a campanha do Nóia

O Novo Hamburgo terminou a primeira fase na quarta colocação com 24 pontos, sendo 15 conquistados com a chegada de Rogério Zimmermann.

Nos mata matas, a equipe adotou uma estratégia clara: se defender fora e atacar em casa. Nós três jogos decisivos, o Anilado não sofreu nenhum gol longe do Estádio do Vale.

Nas quartas de final, enfrentou o Gramadense, equipe surpresa da competição, e goleou por 5 a 1 na partida de volta, após empatar o primeiro jogo sem gols.

Na semifinal, venceu o seu rival Aimoré por 3 a 1 em casa e mais uma vez segurou o 0 a 0 no Estádio Cristo Rei. A partida garantiu o retorno da equipe ao Campeonato Gaúcho.