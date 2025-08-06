No último domingo (3), Hugo Calderano venceu o WTT Star Contender de Foz do Iguaçu. WTT Global / Divulgação

Hugo Calderano vive um momento mágico no tênis de mesa. Um ano depois da decepção nos Jogos Olímpicos de Paris, o brasileiro conquistou o terceiro título consecutivo no circuito mundial de tênis de mesa — o primeiro não asiático a alcançar o feito.

Agora, ele se prepara para jogar o Europe Smash, em Malmö, na Suécia. Calderano será o cabeça de chave número 2. Número 1 do mundo, o chinês Lin Shidong é o principal favorito do evento que começa na quinta-feira (14) e que tem sua final programada para 24 de agosto.

O torneio equivale ao Grand Slam do tênis e é um dos mais importantes da modalidade. A pontuação para o vencedor de um torneio deste porte é de 2 mil pontos, o que pode jogar Hugo para mais perto dos líderes do ranking da World Tennis Table.

Atualmente na terceira posição, tem 2.700 a menos que o número 2, Wang Chuqin, e 3.450 atrás do líder Lin Shidong. O título em Malmo pode fazer com que Calderano se aproxime um pouco mais dos chineses do topo da lista.

Depois do torneio sueco, o brasileiro terá a chance de disputar um outro Grand Smash, na China, além de três Champions e o Pan-Americano. Ele tem chances, ainda, de disputar o Finals.

Pontuação do Grand Smash