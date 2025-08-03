Nubia de Oliveira faz dobradinha no Troféu Brasil de Atletismo e vence os 5.000 metros

Nubia e seus dois ouros. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

A baiana Nubia de Oliveira deixa o 44º Troféu Brasil de Atletismo, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, com todos os seus objetivos realizados: campeã dos 10.000 metros no primeiro dia de competição, garantiu a dobradinha, neste sábado (2), ao vencer também os 5.000 metros – e com recorde pessoal (16min26seg51).

— Missão dada é missão cumprida. A gente estava com um plano, tinha um objetivo e, graças a Deus, consegui alcançar. Eu nunca tinha acertado essa prova mas hoje consegui encaixar o ritmo. Diminuí cinco segundos da minha marca anterior, é muita coisa —disse a atleta do Praia Clube (MG).

Nubia tem como característica o sprint final, surpreendendo as adversárias nos últimos metros de prova. Foi assim que ganhou os dois títulos do Troféu Brasil – em 2024, ela foi campeã dos 10.000 metros.

— Desde as categorias de base eu tenho essa estratégia de prova. Sempre acompanhei as adversárias, elas impõe o ritmo. Se eu conseguir resistir, no final faço a minha finalização. E tem dado muito certo — resumiu.

E foi dessa forma, que, neste sábado, ela avançou nos últimos 200 metros e ultrapassou Maria Lucineida Moreira (Pinheiros-SP), prata com 16min27seg32. O bronze ficou com Jenifer do Nascimento Silva, também do clube paulista (16min31seg09).

Duas atletas da Sogipa (RS) participaram da prova: Ketlen Pettry, que completou a distância em 18min13seg19 e foi a 13ª colocada e Luísa Almeida, que correu em 18min55seg01 e terminou na 21ª posição.

Almir Júnior é terceiro nas eliminatórias do salto triplo

Neste sábado foram disputadas as eliminatórias do salto triplo masculino e a Sogipa qualificou dois atletas para a decisão, que acontecerá no domingo (3).

Almir Júnior foi o terceiro colocado com 15m73cm, quatro centímetros à frente do colega de equipe Gilvan Ribeiro.

O primeiro colocado foi Elton Petronilho, do Pinheiros (SP), com a marca de 16m14cm. O segundo colocado foi Felipe Izidoro (Instituto Foz/Iate Clube Lago de Itaipu-PR), que fez 15m77cm.

Demais resultados:

Arremesso de peso feminino

Ouro: Ana Caroline Miguel (Praia Clube-mG) - 17m15cm

Prata: Rafaela Maciel de Sousa (Atletismo Poços de Caldas-MG) - 16m21cm

Bronze: Lívia Avancini (Instituto Paranaense de Esportes e Cultura/Londrina-PR) - 15m97cm

9º lugar: Kauane Padilha (Associação Noroeste Runners-Ijuí Atletismo-RS) - 12m90cm

5.000 metros rasos masculino

Ouro: Jânio Marcos Varjão (Barra do Garças-MT) - 14min20seg16

Prata: Walace Caldas (Associação Prática de Atletismo/Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, de Jaraguá do Sul-SC) - 14min20seg39

Bronze: André Carlos Sales (Pinheiros-SP) - 14min21seg42

19º lugar: Kauã Magalhães (Associação Noroeste Runners-Ijuí Atletismo-RS) - 14min51seg00

22º lugar: José Antônio da Cunha (Associação Noroeste Runners-Ijuí Atletismo-RS) - 15min19seg49

Revezamento 4x400 metros rasos misto

Ouro: Praia Clube-MG (Elias Oliveira dos Santos; Letícia Nonato Lima; Tiago Lemes da Silva; Júlia Aparecida Ribeiro) - 3min19seg32

Prata: Pinheiros-SP (Jadson Lima; Laysiellen Dias; Lucas Carvalho; Mayara Leite) - 3min19seg65

Bronze: Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC (Douglas Mendes da Silva; Stefanie Cechin; Guilherme Orenhas; Anny de Bassi) - 3min20seg14



