"Novos Galáticos" do Real Madrid tentam recuperar a hegemonia contra o Barcelona: os destaques de La Liga

Barcelona é o atual campeão espanhol. MANAURE QUINTERO / AFP

A La Liga dá o seu pontapé inicial às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (15), com o confronto entre Girona e Rayo Vallecano.

O Barcelona, atual campeão, estreia apenas no sábado (16), contra o Mallorca, fora de casa. Confira a seguir os destaques da competição.

Favoritos

Três clubes surgem como os possíveis vencedores do Espanhol. Atual campeão, o Barcelona aposta na força do seu ataque (Yamal, Raphinha e Lewandowski) para repetir a campanha do ano passado.

As duas outras equipes são de Madri. Depois de uma temporada abaixo da expectativa, o Real quer retomar a hegemonia na Espanha e se reforçou para isso. Além disso, contratou Xabi Alonso para substituir Carlo Ancelotti, técnico da Seleção.

Já o Atlético segue apostando no comando técnico de Diego Simeone. O argentino vai para a seu 14º ano à frente dos colchoneros. A equipe da capital espanhola também foi ao mercado e trouxe Thiago Almada e Johnny, ex-Inter.

Craques

Mbappé é o novo camisa 10 do Real Madrid. JOHANN GRODER / APA / EXPA / AFP

La Liga é quase um céu de tantas estrelas que tem. Atual vice-campeão espanhol, o Real Madrid trouxe mais um grande nome para o campeonato. O time de Xabi Alonso somou o lateral Alexander-Arnold à equipe que já contava com Bellingham, Rodrygo, Mbappé e Vini Júnior.

O Barcelona, que já tinha Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski e Pedri, foi ao mercado e contratou o inglês Marcus Rashford junto ao Manchester United.

Além dos craques dos dois principais times da Espanha, outras equipes também têm grandes jogadores, casos de Julián Alvarez, do Atlético de Madrid, e de Nico Williams, do Athletic Bilbao.

Quem subiu

Levante, Elche e Oviedo conseguiram o acesso na temporada passada e disputarão a primeira divisão espanhola na temporada 2025/2026. Os três times entram nos lugares de Leganés, Las Palmas e Valladolid, ex-clube que Ronaldo Fenômeno era dono.

Regulamento

A La Liga 2025/26 vai de 15 de agosto de 2025 a 24 de maio de 2026. Cada clube joga 38 partidas - ida e volta e todos contra todos. Já os critérios de desempate são saldo da pontuação, maior pontuação em confrontos diretos, maior saldo de gols em confrontos diretos e pontuação a favor.

Os quatro primeiros se classificam para a fase de grupos da Champions League, já o quinto garantem vagas na fase de grupos da Europa League. O sexto, por sua vez, na etapa anterior de qualificação. O sétimo será o representante espanhol na Conference League.

Já para a parte de baixo da tabela, os três últimos serão rebaixados.

Onde assistir ao Campeonato Espanhol

Os canais do Grupo Disney anunciam transmissão.

