Novo Hamburgo vence Aimoré e abre vantagem na semifinal da Divisão de Acesso

Batista abriu o placar. Jefferson Couto / Novo Hamburgo / Divulgação

O Novo Hamburgo largou em vantagem na semifinal da Divisão de Acesso ao vencer o rival Aimoré por 3 a 1 neste domingo (10). A partida aconteceu no Estádio do Vale.

Batista, ex-Grêmio, abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com gol de pênalti. No início da segunda etapa, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Zé Andrade na entrada da pequena área, que ampliou para a equipe mandante.

Aos 20 minutos, o Aimoré descontou com Maicon. Após lançamento quase do meio do campo, ele chutou de primeira para fazer o único gol da equipe de São Leopoldo na partida. Até então, o Índio Capilé só havia perdido uma partida na competição.

Allison marcou o terceiro gol do Novo Hamburgo, confirmando a vitória no Clássico do Vale e a vantagem na semifinal da Divisão de Acesso. O jogo de volta acontece no próximo domingo (17), às 15h.