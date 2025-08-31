Esportes

Tricampeão
Notícia

Novo Hamburgo segura empate com o Inter-SM e conquista o título da Divisão de Acesso 2025

Time da Região Metropolitana tinha vantagem após vencer o primeiro jogo da final por 3 a 2 no Estádio do Vale

Luis Gustavo Santos

Direto de Santa Maria

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS