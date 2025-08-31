Novo Hamburgo segura empate com o Inter-SM e conquista o título da Divisão de Acesso 2025

Novo Hamburgo e Inter-SM decidiram o título em Santa Maria. Renata Medina / Inter-SM/Divulgação

O Novo Hamburgo é tricampeão da Divisão de Acesso. Após vencer o Inter-SM no primeiro jogo, por 3 a 2, a equipe da Região Metropolitana segurou o empate em 0 a 0 neste sábado (30), no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.

O título de 2025 se soma aos de 1996 e 2000 e coroa uma temporada de recomeço para o Anilado. Rebaixado em 2024, o clube volta à elite do Gauchão em 2026.

Como foi o jogo

Mais uma vez o torcedor fez sua parte e compareceu ao Estádio Presidente Vargas para apoiar o Inter-SM. A projeção de mais de 6 mil torcedores da diretoria do clube se confirmou. Do outro lado, centenas de torcedores Anilados viajaram até Santa Maria para apoiar o time na final.

O jogo começou quente, com as duas equipes dividindo todas as bolas. Aos 3 minutos, uma discussão no banco de reservas dos visitantes virou uma confusão generalizada no campo. O juiz botou ordem na casa e mandou o jogo seguir.

A primeira oportunidade real de gol saiu apenas aos 21 minutos. Morbeck recuperou uma bola no meio-campo, conduziu e finalizou forte, do meio da rua. Omar se esticou todo e mandou a bola para escanteio. Na cobrança, Vitor Júnior mandou na cabeça de David Batista, que iria fazer o gol, mas a bola desviou na defesa.

Com 29 minutos de bola rolando, Jarro invadiu a área, driblou dois e caiu. A torcida pediu pênalti, mas o árbitro Wagner Echeverria apontou simulação do atacante.

No último lance da primeira etapa, Morbeck finalizou da entrada da área direto para fora.

Com a vantagem no placar agregado, o Nóia não teve nenhuma chance clara de gol. A equipe de Rogério Zimmermann tentou encaixar alguns contra-ataques, mas nenhuma efetiva. Tudo igual no primeiro tempo.

Segunda etapa

As equipes voltaram para o campo com a mesma postura. O Inter-SM tentava criar, mas o Nóia com a marcação encaixada não deixava o adversário avançar. Jarro Pedroso e David Batista foram os mais acionadas no time da casa. Nos visitantes, Parede, que saiu do banco, tentava jogadas de ataque fazendo o pivô. Nada adiantou nos primeiros minutos de jogo.

A primeira chance clara de gol saiu apenas aos 16 minutos. Laion cruzou a bola para área, Alan Bald cabeceou forte, mas Jhonata desviou. A bola sobrou para Tairone, que escorou para a área e, mais uma vez, a defesa anilada afastou. No lance, o zagueiro Alvirrubro cortou o rosto e precisou deixar o gramado.

Sem conseguir criar, o Inter-SM abusou das bolas cruzadas e finalizações de longe. Com 20 minutos, Mossoró dominou a bola no círculo central, conduziu e finalizou de fora da área. A bola rebateu na defesa e saiu.

O Nóia priorizou se defender. Mas, com 25 minutos do segundo tempo, teve a chance de abrir o placar. Allison fez bela jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Parede. O centroavante chutou desajeitado e a bola bateu na defesa antes de sair.

Doze minutos depois, o Novo Hamburgo chegou mais uma vez no contra-ataque. Ávila ficou cara a cara com o goleiro, finalizou forte, mas Copetti salvou.

Aos 39 minutos, o Inter-SM abriu o placar com Jarro, após a bola bater e rebater dentro da área. Festa na Baixada, mas o bandeirinha marcou o impedimento na origem da jogada. Muitas reclamações no campo e na arquibancada.

Os minutos finais seguiram tumultuados, com atendimento médico ao jogador Jhonata, do Novo Hamburgo, tomando boa parte dos 12 minutos de acréscimos. Uma ambulância até precisou entrar em campo.

Depois da pausa, o Inter-SM foi para cima e aplicou grande pressão nos minutos derradeiros. Ainda assim, o resultado seguiu inalterado e o Anilado se consagrou campeão.

Escalações

Inter-SM: Copetti; Rodrigo Augusto, Tairone e Alan Bald; Júlio Simas, Mossoró; Laion, Vitor Júnior e Jarro; David Batista e Morbeck.