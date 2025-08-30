Novato na Champions League quer usar visibilidade para alertar sobre crise climática na Noruega

Bodo Glimt é surpresa na Champions ERWIN SCHERIAU / APA / AFP

Um dos estreantes na fase de liga da Champions League, O Bodo Glimt, da Noruega, espera aproveitar os holofotes que terá na competição a fim de conscientizar sobre o impacto das mudanças climáticas e do aquecimento global nas geleiras do país.

O campeão norueguês lançou sua terceira camisa, que será usada no campeonato continental, em tons de azul e branco, que lembram o contraste de neve e gelo, em referência à Svartisen, a segunda maior geleira da Noruega, que vem derretendo em níveis alarmantes e poderá desaparecer nos próximos 50 anos.

Principal beleza natural - e atração turística - na região de Bodo, no norte do país, Svartisen é a geleira mais acessível da Europa e conta com 370 quilômetros quadrados, mas sua existência é ameaçada pelo derretimento progressivo das massas de gelo provocado pelo aumento da temperatura global.

A perda de gelo no Ártico também contribui para a elevação do nível do mar em todo o mundo e poderá "engolir" as praias no oeste da Noruega, onde se situam balneários de grande apelo turístico.