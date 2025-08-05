Nova SAF de Textor em paraíso fiscal: entenda o movimento que visa a entrada de 100 milhões de euros no Botafogo

O movimento de Textor foi aprovado pelo conselho administrativo da SAF do clube carioca no dia 17 de julho. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

A relação entre John Textor e a Eagle Football ganhou mais um capítulo nos últimos dias. O norte-americano transferiu todos os ativos do Botafogo para uma empresa criada nas Ilhas Cayman, paraíso fiscal na América Central.

O movimento de Textor foi aprovado pelo conselho administrativo da SAF do clube carioca no dia 17 de julho, mas é contestado pela Eagle, que é dona do Fogão e era comandada pelo norte-americano até pouco tempo atrás.

Na Justiça

O empresário segue sendo dono da empresa, mas foi afastado do comando da Eagle por problemas na administração de outro clube do grupo, o Lyon. A Eagle entrou com uma ação na Justiça para impedir que o movimento de Textor seja validado.

No entanto, o empresário norte-americano conta com total apoio da parte social do Botafogo. Recentemente, o clube e os funcionários se posicionaram a favor do americano no imbróglio entre Textor e as outras partes da Eagle.

O imbróglio

O Conselho da Botafogo SAF também aprovou algumas operações financeiras. Aprovou a cessão de um crédito da Eagle Holding, do Reino Unido, de até 150 milhões de euros, para a empresa no paraíso fiscal do Caribe.

Logo após isso, também aprovou um empréstimo de até 100 milhões de euros da empresa nas Ilhas Cayman para o Botafogo. Como garantia, o clube colocou todos os ativos que tem sob seu guarda-chuva.

Onde nasceu o problema entre Textor e a Eagle?

O norte-americano foi afastado do comando do Lyon depois que a equipe francesa conseguiu permanecer na primeira divisão e escapou do rebaixamento por problemas financeiros.

O objetivo das outras partes que comandam o conglomerado de times era de cortar qualquer relação com o Textor. A ideia surgiu da Ares, uma das empresas que ajudou na compra do time.