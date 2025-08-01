Norris lidera treinos livres do GP da Hungria de F1

O britânico Lando Norris completou uma dobradinha nesta sexta-feira (1º) ao ser o mais rápido nas duas sessões de treinos livres para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, à frente de seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) registrou o 17º tempo da sessão.

No estreito circuito de Hungaroring, perto da capital Budapeste, Norris, que já havia sido o mais rápido na primeira sessão, superou seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, líder do Mundial de Pilotos, por apenas 19 milésimos.

O britânico de 25 anos, que está 16 pontos atrás de Piastri na classificação do Mundial, fez sua melhor volta em 1 minuto, 15 segundos e 624 milésimos, superando o australiano por 291 milésimos no circuito de Hungaroring.

Atrás dele, o monegasco Charles Leclerc terminou novamente em terceiro ao volante de sua Ferrari.

- Verstappen se irrita e fica em 14º -

Os dois Aston Martins, do canadense Lance Stroll e do veterano espanhol Fernando Alonso, de 44 anos - que esteve na pista após perder o primeiro treino livre devido a dores nas costas - completaram o top 5 na última hora de volta do dia.

O espanhol havia sido substituído na primeira sessão pelo brasileiro Felipe Drugovitch. O outro piloto da Ferrari, Lewis Hamilton, registrou o sexto melhor tempo.

Muito atrás, o tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) conseguiu apenas a 14ª posição na tabela de tempos.

O holandês reclamou do equilíbrio do seu carro, dizendo que era como "dirigir no gelo". Ele também foi filmado jogando uma toalha na pista enquanto pilotava. A atitude será investigada pelos comissários.

Seu companheiro de equipe, o japonês Yuki Tsunoda, registrou o nono melhor tempo.

A terceira e última sessão de treinos livres está marcada para sábado às 8h30 (horário de Brasília), antes da classificação às 11h.

Embora seja esperado um tempo ensolarado e quente para sábado, a chuva pode aparecer e voltar a ser um fator decisivo no domingo, para o último Grande Prêmio antes das férias do verão europeu.