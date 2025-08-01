Norris é o mais rápido do dia no GP da Hungria de F-1, Verstappen decepciona e Bortoleto é 17º

Lando Norris repetiu a boa performance do primeiro treino do dia e dominou também a segunda sessão livre no GP da Hungria de Fórmula 1, em Budapeste. O piloto inglês da McLaren foi o mais rápido do dia nesta sexta-feira, superando o companheiro de equipe, Oscar Piastri, líder do campeonato. Max Verstappen decepcionou e o brasileiro Gabriel Bortoleto anotou o 17º melhor tempo.

Em sua melhor volta, Norris registrou 1min15s624, quase meio segundo mais veloz em comparação ao primeiro treino do dia. Assim, seguiu à frente de Piastri, seu rival na disputa pelo título, desta vez por apenas 0s291. O inglês espera manter este ritmo ao longo do fim de semana para tentar reduzir a vantagem do australiano na primeira colocação do Mundial de Pilotos.

A dupla da McLaren fez treino dominante e tranquilo, ao menos até os segundos finais da sessão. Quando o treino estava para ser finalizado, eles deram um susto na direção do time britânico. Quase se tocaram num manobra estranha, possivelmente um momento de distração de ambos.

Se a McLaren segue hegemônica na temporada, a Red Bull manteve seu roteiro de sofrimento. Verstappen, um dia após assegurar sua permanência no time austríaco para 2026, apresentou performance discreta. O holandês não conseguiu imprimir forte ritmo ao longo da sessão e não conseguia se aproximar dos primeiros colocados. Na metade do treino, viveu situação inusitada ao arremessar para fora do carro algo parecido com um saco de plástico.

O tetracampeão mundial registrou apenas o modesto 14º lugar, pouco mais de um segundo mais lento que Norris. Foi pior até que o companheiro de equipe, Yuki Tsunoda. O japonês obteve o nono melhor tempo da segunda sessão.

A segunda atividade na pista em Budapeste contou com Fernando Alonso "estreando" no fim de semana. O espanhol ficou fora da sessão de abertura por conta de dores nas costas. Ele foi substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin. O retorno do bicampeão mundial ao carro chegou a ser colocado em dúvida antes do início do segundo treino. Mas Alonso foi para a pista aparentemente sem as mesmas dores musculares.

O espanhol terminou a sessão com um surpreendente quinto lugar, à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari. E atrás apenas dos carros da McLaren, de Charles Leclerc, da Ferrari, e do canadense Lance Stroll, seu parceiro na Aston Martin.

O brasileiro Gabriel Bortoleto mostrou dificuldades semelhantes ao que exibiu no primeiro treino do dia, quando foi apenas o 19º e penúltimo colocado. Ele ficou em 17º, atrás do alemão Nico Hülkenberg (12º), seu companheiro de time que não esteve na pista na primeira sessão desta sexta.

Os pilotos voltam à pista na manhã deste sábado, às 7h30 (de Brasília), para o terceiro treino livre. A classificação está marcada para as 11h. E, no domingo, a largada da prova maior está agendada para as 10h.

Confira o resultado final do segundo treino livre do GP da Hungria:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s624

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min15s915

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s023

4º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s119

5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min16s

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min16s233

7º - George Russell (ING/Mercedes), 1min16s329

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min16s427

9º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min16s485

10º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min16s520

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s567

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min16s680

13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min16s704

14º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s791

15º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min16s812

16º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min16s874

17º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min16s946

18º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min17s021

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s043