O Brasil busca a partir desta sexta-feira (22) a independência que ainda lhe falta quando o assunto é Mundial de vôlei feminino. Às 9h30min, a seleção brasileira estreia contra a Grécia em busca do título inédito. O torneio ocorre em quatro cidades da Tailândia: Bangkok, Phuket, Chiang Mai e Nakhon Ratchasima, com transmissão ao vivo do SporTV2.
Será mais uma oportunidade de a seleção brasileira retornar ao topo do pódio de uma grande competição do circuito. O último ouro ocorreu no extinto Grand Prix, em 2017 — a competição se transformou em VNL em 2018.
— Vejo o Brasil com boas chances de chegar longe. É um time que está sempre no pódio, entre os favoritos — aponta o capitão Nalbert, 51 anos, ex-ponteiro campeão olímpico e mundial pela seleção e atualmente comentarista do SporTV.
Esperança do Brasil
Para chegar longe, o Brasil conta com uma das jogadoras mais completas do mundo: Gabi. A ponteira chega ao Mundial em grande fase após liderar a seleção brasileira no vice da VNL. Aos 31 anos, a capitã brasileira foi eleita a melhor da posição na competição, ao lado da italiana Myriam Sylla.
— Precisamos ter um cuidado muito grande com nossa atitude. A Grécia evoluiu muito nos últimos anos. Mais do que pensar na equipe delas, temos de focar na nossa evolução, no que nos preparamos desde a Liga das Nações — projetou Gabi.
Olho na Itália
O principal adversário da seleção brasileira é a Itália. Campeãs olímpicas 2024 e bi da Liga das Nações 2024/2025, as italianas não perdem uma partida há 29 jogos, com direito a vitória sobre o Brasil na decisão da VNL. O país tem na saída de rede a oposta Paola Egonu, 26 anos, melhor jogadora do mundo.
— Para o Brasil vencer a Itália, vai precisar de um sistema defensivo muito forte para segurar as atacantes. É um time que chega muito confiante pelos títulos recentes — analisa Nalbert.
Retrospecto
Apesar de nunca ter vencido o Mundial, o Brasil circunda o ouro há tempos. Das últimas oito edições, a seleção só não chegou na semifinal em duas (2002, na Alemanha, e 2018, na Holanda e Polônia). No total, são quatro vices e um bronze na história do torneio.
Por coincidência, a final ocorre no dia 7 de setembro, no feriado de Independência do Brasil. Quem sabe um prenúncio pelo fim da seca brasileira no Mundial feminino.
Relacionadas
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
- Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
- Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
- Líberos: Laís e Marcelle
Desfalque
- O principal desfalque vai ser a ponteira Ana Cristina. A atacante está afastada do time pois se recupera de uma lesão no joelho.
Grupo C
- Brasil, França, Grécia e Porto Rico
1ª rodada - Sexta-feira, 22/8
- 6h — Porto Rico x França
- 9h30min _ Brasil x Grécia
2ª rodada - Domingo, 24/8
- 6h — Porto Rico x Grécia
- 9h30min — Brasil x França
3ª rodada - Terça-feira, 26/8
- 6h — França x Grécia
- 9h30min — Brasil x Porto Rico
Oitavas de final
- Entre 29/8 e 1°/9
Quartas de final
- 3/9 e 4/9
Semifinal
- 6/9
Disputa de 3° e final
- 7/9
A competição
A partir desta edição, o Campeonato Mundial terá 32 participantes — antes eram 24. O torneio passa a ser realizado bienalmente em vez de quadrienalmente. O formato é o mesmo da Copa do Mundo de futebol.
Os países são divididos em oito grupos de quatro seleções cada. Avançam as duas melhores para as oitavas de final. A partir de então, os jogos ocorrem em formato de mata até a decisão, em 7 de setembro. A Rússia é a maior campeã, com sete títulos, seguida por Japão (3) e Cuba (3).
Premiação
A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) vai aumentar as premiações das destaques no Mundial. A quantida chega ser, em alguns casos, três vezes maior do que a distribuída na VNL. Os valores são iguais entre homens e mulheres.
- Melhor jogadora - R$ 540 mil
- Jogadoras da seleção ideal - R$ 270 mil
- Seleção campeã - R$ 5,4 milhões
- Vice - R$ 2,7 milhões
- Bronze - R$ 1,3 milhão
As últimas duas décadas do Brasil
Grand Prix 2005
- Campeã
Mundial 2006
- Vice
Olimpíada 2008
- Campeã
Mundial 2010
- Vice
Olimpíada 2012
- Campeã
Grand Prix 2023
- Campeã
Grand Prix 2014
- Campeã
Mundial 2014
- Bronze
Olimpíada 2016
- 5°
Grand Prix 2016
- Campeã
Grand Prix 2017
- Campeã
Mundial 2018
- Bronze
Olimpíada 2020
- Vice
VNL 2019
- Vice
VNL 2021
- Vice
Mundial 2022
- Vice
VNL 2022
- Vice
VNL 2023
- 5°
VNL 2024
- 4°
Olimpíada 2024
- Bronze
VNL 2025
- Vice
Desempenho
- 21 competições
- 7 títulos
- 8 vices