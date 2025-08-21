Aos 31 anos, Gabi é a capitã da seleção e a esperança do Brasil. VNL / Divulgação

O Brasil busca a partir desta sexta-feira (22) a independência que ainda lhe falta quando o assunto é Mundial de vôlei feminino. Às 9h30min, a seleção brasileira estreia contra a Grécia em busca do título inédito. O torneio ocorre em quatro cidades da Tailândia: Bangkok, Phuket, Chiang Mai e Nakhon Ratchasima, com transmissão ao vivo do SporTV2.

Será mais uma oportunidade de a seleção brasileira retornar ao topo do pódio de uma grande competição do circuito. O último ouro ocorreu no extinto Grand Prix, em 2017 — a competição se transformou em VNL em 2018.

— Vejo o Brasil com boas chances de chegar longe. É um time que está sempre no pódio, entre os favoritos — aponta o capitão Nalbert, 51 anos, ex-ponteiro campeão olímpico e mundial pela seleção e atualmente comentarista do SporTV.

Esperança do Brasil

Para chegar longe, o Brasil conta com uma das jogadoras mais completas do mundo: Gabi. A ponteira chega ao Mundial em grande fase após liderar a seleção brasileira no vice da VNL. Aos 31 anos, a capitã brasileira foi eleita a melhor da posição na competição, ao lado da italiana Myriam Sylla.

— Precisamos ter um cuidado muito grande com nossa atitude. A Grécia evoluiu muito nos últimos anos. Mais do que pensar na equipe delas, temos de focar na nossa evolução, no que nos preparamos desde a Liga das Nações — projetou Gabi.

Gabi durante a VNL. VNL / Divulgação

Olho na Itália

O principal adversário da seleção brasileira é a Itália. Campeãs olímpicas 2024 e bi da Liga das Nações 2024/2025, as italianas não perdem uma partida há 29 jogos, com direito a vitória sobre o Brasil na decisão da VNL. O país tem na saída de rede a oposta Paola Egonu, 26 anos, melhor jogadora do mundo.

— Para o Brasil vencer a Itália, vai precisar de um sistema defensivo muito forte para segurar as atacantes. É um time que chega muito confiante pelos títulos recentes — analisa Nalbert.

Paola Egonu durante a final da VNL. VNL / Divulgação

Retrospecto

Apesar de nunca ter vencido o Mundial, o Brasil circunda o ouro há tempos. Das últimas oito edições, a seleção só não chegou na semifinal em duas (2002, na Alemanha, e 2018, na Holanda e Polônia). No total, são quatro vices e um bronze na história do torneio.

Por coincidência, a final ocorre no dia 7 de setembro, no feriado de Independência do Brasil. Quem sabe um prenúncio pelo fim da seca brasileira no Mundial feminino.

Seleção comemora vice na VNL. VNL / Divulgação

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Kisy, Rosamaria e Tainara Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Gabi, Helena e Júlia Bergmann Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia Líberos: Laís e Marcelle

Desfalque

O principal desfalque vai ser a ponteira Ana Cristina. A atacante está afastada do time pois se recupera de uma lesão no joelho.

Grupo C

Brasil, França, Grécia e Porto Rico

1ª rodada - Sexta-feira, 22/8

6h — Porto Rico x França

9h30min _ Brasil x Grécia

2ª rodada - Domingo, 24/8

6h — Porto Rico x Grécia

9h30min — Brasil x França

3ª rodada - Terça-feira, 26/8

6h — França x Grécia

9h30min — Brasil x Porto Rico

Oitavas de final

Entre 29/8 e 1°/9

Quartas de final

3/9 e 4/9

Semifinal

6/9

Disputa de 3° e final

7/9

A competição

A partir desta edição, o Campeonato Mundial terá 32 participantes — antes eram 24. O torneio passa a ser realizado bienalmente em vez de quadrienalmente. O formato é o mesmo da Copa do Mundo de futebol.

Os países são divididos em oito grupos de quatro seleções cada. Avançam as duas melhores para as oitavas de final. A partir de então, os jogos ocorrem em formato de mata até a decisão, em 7 de setembro. A Rússia é a maior campeã, com sete títulos, seguida por Japão (3) e Cuba (3).

Gabi é a principal jogadora do Brasil. VNL / Divulgação

Premiação

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) vai aumentar as premiações das destaques no Mundial. A quantida chega ser, em alguns casos, três vezes maior do que a distribuída na VNL. Os valores são iguais entre homens e mulheres.

Melhor jogadora - R$ 540 mil

Jogadoras da seleção ideal - R$ 270 mil

Seleção campeã - R$ 5,4 milhões

Vice - R$ 2,7 milhões

Bronze - R$ 1,3 milhão

As últimas duas décadas do Brasil

Grand Prix 2005

Campeã

Mundial 2006

Vice

Olimpíada 2008

Campeã

Mundial 2010

Vice

Olimpíada 2012

Campeã

Grand Prix 2023

Campeã

Grand Prix 2014

Campeã

Mundial 2014

Bronze

Olimpíada 2016

5°

Grand Prix 2016

Campeã

Grand Prix 2017

Campeã

Mundial 2018

Bronze

Olimpíada 2020

Vice

VNL 2019

Vice

VNL 2021

Vice

Mundial 2022

Vice

VNL 2022

Vice

VNL 2023

5°

VNL 2024

4°

Olimpíada 2024

Bronze

VNL 2025

Vice

Desempenho