Nicolás Tagliafico renova com Lyon até 2027

O lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico assinou um novo contrato com o Lyon até 2027, anunciou o clube francês nesta sexta-feira (1º).

Tagliafico, que foi campeão mundial na Copa do Catar em 2022 com a camisa da 'Albiceleste' (pela qual disputou 70 jogos e marcou um gol) e bicampeão da Copa América (2021 e 2024), finalizou seu contrato em 30 de junho.

Titular absoluto, ele chegou ao Lyon vindo do Ajax de Amsterdã no verão europeu de 2022, em uma transferência de EUR 4,2 milhões (cerca de R$ 26,9 milhões pela cotação atual) e um contrato de três anos.

No Lyon, ele disputou 39 partidas na última temporada, sendo 24 na Ligue 1 e nove na Liga Europa, marcando um total de cinco gols.

Desde sua chegada ao clube francês, ele disputou 102 partidas (marcando 9 gols).