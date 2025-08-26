NFL: quais são os 10 maiores salários entre os quarterbacks da liga? 

A posição mais importante do futebol americano também é a mais bem paga na NFL. Os quarterbacks ganham milhões de dólares por temporada, e os principais nomes da posição têm contratos longos com suas franquias.
Entre os 10 mais bem pagos da NFL, destaque para a ausência de Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs. O principal quarterback da liga assinou um contrato em 2020 de US$ 450 milhões, realizou uma reestruturação em 2023, mas seu salário anual é de US$ 45 milhões por temporada.
Cada contrato tem especificidades, como bônus e valores garantidos. Em determinados anos, alguns quarterbacks vão receber um valor maior do que em outras temporadas. Veja abaixo os 10 mais bem pagos por temporada:
1º - Dak Prescott
O quarterback do Dallas Cowboys é o que mais vai receber na próxima temporada. São US$ 60 milhões (R$ 324,4 milhões) anuais pagos para Prescott. O contrato completo dele é de US$ 240 milhões (R$ 1,2 bilhão), com validade até 2028.
2º - Josh Allen
O atual MVP da NFL tem US$ 55 milhões (R$ 297,3 milhões) para receber do Buffalo Bills por temporada. Allen tem contrato até 2030 e o valor total recebido é de US$ 330 milhões (R$ 1,7 bilhão).
3º e 4º - Joe Burrow e Trevor Lawrence
Os quarterbacks do Cincinnati Bengals e do Jacksonville Jaguars irão receber US$ 55 milhões por temporada. Ambos assinaram contratos de cinco temporadas, totalizando US$ 275 milhões (R$ 1,4 bilhão).
5º - Jordan Love
O contrato do quarterback dos Packers também lhe dá direito a receber US$ 55 milhões por temporada. Porém, Love assinou por quatro temporadas, totalizando US$ 220 milhões (R$ 1,1 bilhão).
6º - Tua Tagovailoa
O passador do Miami Dolphins recebe US$ 53,1 milhões (R$ 287,3 milhões) por temporada. Tagovailoa tem contrato até 2028 e vai receber ao todo US$ 212,4 milhões (R$ 1,1 bilhão).
7º - Jared Goff
O quarterback do Detroit Lions tem US$ 53 milhões (R$ 286,8 milhões) para receber por temporada. O contrato total é de quatro temporadas, com encerramento em 2028, e valor de US$ 212 milhões (R$ 1,1 bilhão).
8º - Brock Purdy
A última escolha do draft 2022 surpreendeu a todos na NFL e recebeu um grande contrato do San Francisco 49ers. Serão pagos US$ 53 milhões para Purdy por temporada. O contrato total é de cinco temporadas, totalizando US$ 265 milhões (R$ 1,5 bilhão), até 2030.
9º - Justin Herbert
O quarterback do Los Angeles Chargers, que estará no Brasil dia 5 de setembro, recebe US$ 52,5 milhões por temporada. O contrato total é de US$ 262,5 milhões (R$ 1,4 bilhão), com duração até 2029.
10º - Lamar Jackson
Duas vezes MVP da NFL, Jackson recebe US$ 52 milhões (R$ 281,3 milhões) por temporada. O contrato total do quarterback do Baltimore Ravens é de US$ 260 milhões (R$ 1,4 bilhão), que encerra em 2027.