NFL no Brasil: Ana Castela e Karol G são confirmadas como atrações em Chargers x Chiefs

Depois do sucesso da primeira partida da National Football League (NFL), a liga confirmou as atrações para o show do intervalo e execução do hino nacional para o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no próximo dia 5 de setembro. O destaque neste ano está para as apresentações de Ana Castela e Karol G na Neo Química Arena.

Ana Castela, uma das principais artistas brasileiras atualmente, estará encarregada pela interpretação do hino nacional, antes do início do duelo. No último ano, foi Luísa Sonza a artista encarregada pela apresentação. Para a execução do hino americano, Kamasi Washington, saxofonista e membro fundador do coletivo musical de jazz West Coast Get Down, foi o escolhido pela liga.

"Eu nunca imaginei que teria a chance de cantar o Hino em um evento como a NFL, especialmente no Brasil. É uma honra imensa, a emoção é indescritível", comemorou Ana Castela. "Vai ser um momento muito especial, não só para mim, mas para todos que estiverem assistindo. Confesso que estou um pouco nervosa; mal posso esperar para estar lá."

Já no show do intervalo, Karol G ficou encarregada pela responsabilidade de suceder Anitta na Neo Química Arena. A cantora colombiana se consolidou como um dos nomes mais importantes da música latina nos últimos anos - sendo a 41ª artista mais ouvida mensalmente no Spotify - e foi vencedora de um Grammy em 2024, por seu álbum "Mañana Será Bonito", na categoria "Melhor Álbum de Música Urbana".

"Já assisti a muitos shows do intervalo da NFL ao longo dos anos, e agora, ter a oportunidade de levar minha música para esse palco global, significa muito para mim. Mal posso esperar para celebrar com todos em São Paulo e com os fãs ao redor do mundo", afirmou a artista.