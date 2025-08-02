NFL: Micah Parsons critica diretoria e pede para deixar os Cowboys: "Não quero mais estar aqui"

Reprodução / Instagram / @micahparsons11

Um dos principais nomes do Dallas Cowboys, o linebacker Micah Parsons parece estar de saída do time. Em longa postagem no X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (1º), ele criticou a direção e manifestou publicamente o desejo de deixar o clube.

Na postagem, um texto longo com três imagens, Parsons agradeceu, disse que "queria estar" no clube, e fez tudo para isso. Mas mudou de decisão.

"Infelizmente, eu não quero mais estar aqui. Não aceito mais negociações a portas fechadas sem meu agente. Chega de narrativas falsas na mídia. Já tomei uma decisão muito difícil: não quero mais jogar pelo Dallas Cowboys", afirma na publicação.

O desabafo surge em meio a mais uma "offseason" conturbada envolvendo sua renovação de contrato. O jogador afirma que vem tentando um novo vínculo desde 2023, sem sucesso.

Apesar de manifestar o desejo público de saída, os Cowboys não devem se desfazer com facilidade de um dos principais jogadores de sua defesa. Parsons está em seu último ano de contrato e deve receber US$ 24 milhões em 2025 (mais de R$ 134 milhões na cotação atual).

Parsons é considerado um dos principais defensores da liga. Ele tem 52 sacks e 112 pressões em quatro temporadas.

