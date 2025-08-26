NFL e Globo anunciam parceria de transmissões no Brasil

NFL será transmitida pela Globo. Félix Zucco / Agencia RBS

A NFL, principal liga de futebol americano do mundo, terá mais uma opção de transmissão no Brasil a partir de 2025. A Globo anunciou, nesta terça-feira (26), uma parceria com a NFL, que prevê a transmissão ao vivo de um pacote completo de jogos, a maioria deles de forma exclusiva, entre os meses de agosto e fevereiro.

Estão incluídas as partidas da pré-temporada, jogos da temporada regular (ver abaixo), seis partidas dos playoffs e o Super Bowl LX, no dia 8 de fevereiro de 2026.

Entre os confrontos da temporada regular destacam-se: abertura no dia 4 de setembro entre Eagles e Cowboys; jogo no Brasil, no dia 5 de setembro, entre Chiefs e Chargers; duelos de Ação de Graças dos EUA; e confrontos em horário nobre como o Thursday Night Football e o Sunday Night Football.

— Estamos muito satisfeitos em ampliar nossa parceria com a Globo, um dos maiores grupos de mídia do mundo, para oferecer aos mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil ainda mais acesso à liga. Nossos parceiros de distribuição são parte fundamental da nossa estratégia de crescimento global, e esta parceria com a Globo ao longo de toda a temporada reforça nossa abordagem inovadora e, ao mesmo tempo, conectada à relevância local deste importante mercado. Estamos ansiosos para proporcionar aos fãs ainda mais formas de acompanhar a NFL no Brasil — disse Gerrit Meier, diretor-geral e responsável pela NFL International.