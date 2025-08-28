Neymar treina após ser preterido na seleção e pode ser novidade do Santos na estreia de Vojvoda

Fora da lista de convocados por Carlo Ancelotti na seleção brasileira sob a justificativa que "não precisa ser observado", mas também por causa de um edema na coxa, o astro Neymar trabalhou a parte física nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, sem demonstrar que ainda se ressente do problema.

O Santos recebe o Fluminense no domingo, na Vila Belmiro, na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, substituto de Cléber Xavier, e a presença do camisa 10 ainda é incerta. Mas ele trabalha forte para ficar {à disposição após cumprir suspensão na derrota por 2 a 0 diante do Bahia, no fim de semana passado.

Sem as tranças utilizadas nos últimos jogos, Neymar fez um circuito de corrida entre obstáculos, bateu bola, cabeceou, vibrou quando fez gol e ainda conversou com Vojvoda, o novo chefe e que já adiantou que espera contar com ele na maioria das partidas na luta contra a queda no Brasileirão.

O treinador argentino, por sinal, vem recebendo elogios nesses primeiros dias de trabalho na nova casa. "Os primeiros dias com Vojvoda foram muito bons, muito intensos. O técnico mostrou o projeto que tem para nós", frisou o meia Rolheiser, que espera ter mais espaço com o compatriota.

"Sabemos que viemos de jogos muito difíceis, com resultados complicados, e o primeiro e mais importante é trabalhar para a partida de domingo, focar nesse jogo, que sabemos que vai ser muito difícil. Mas estamos trabalhando e implementando o que o técnico quer, então estamos muito bem", continuou Rolheiser, que vinha sem crédito com Cléber Xavier, substituído nos intervalos quando começava ou no banco nos últimos jogos.