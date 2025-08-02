Neymar leva funcionários do Santos para almoço em churrascaria: 'Guerreiros'

Neymar promoveu um almoço com funcionários do Santos nesta sexta-feira, após o treino da manhã no CT Rei Pelé. O encontro foi registrado nas redes sociais do camisa 10, que agradeceu aos profissionais que trabalham nos bastidores do clube.
O encontro aconteceu em uma churrascaria da cidade do litoral paulista. "Almoço com essas guerreiras e guerreiros que cuidam de nós", escreveu o Neymar nas redes sociais, com a foto registrada durante o almoço dos profissionais.
Entre os convidados estavam profissionais do departamento médico, da limpeza e também integrantes da equipe pessoal do atleta. Luiz Alberto Rosan, coordenador do Cepraf do clube, também esteve presente.
Durante a visita, Neymar presenteou o influenciador e dono do restaurante, Netão Bom Beef, com uma camisa autografada.
O jogador está confirmado entre os relacionados para a partida da próxima segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.