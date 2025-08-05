Neymar encanta imprensa internacional em vitória do Santos: 'Recado a Ancelotti'

Dois gols, atuação contundente e liderança em campo. Destaque na vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1, na noite desta segunda-feira, em jogo pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Neymar ganhou as manchetes dos principais jornais da Espanha. Mais do que a bela exibição, o desempenho foi ainda um recado ao técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti.

Na Espanha, o Marca exaltou a vocação artilheira do atleta no duelo e lembrou que o confronto contou com a presença de integrantes da CBF: "Neymar marca dois gols e brilha em partida assistida pelos comandados de Ancelotti"

O camisa 10 santista foi observado por Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF, e também pelo ex-zagueiro Juan, que ocupa a função de gerente técnico da entidade. Em setembro, o Brasil entra em campo para disputar seus dois últimos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Já garantido para o Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, a equipe comandada por Ancelotti recebe o Chile no próximo dia quatro, no Maracanã, e depois viaja para encarar a Bolívia, fora de casa.

Marcado por seguidas lesões no primeiro semestre, Neymar também foi observado por Cristiano Nunes, preparador físico do time nacional. Ao final dos 90 minutos, o craque foi aplaudido pela torcida.

O jornal espanhol As destacou que a partida foi uma "Mensagem de Neymar" para Ancelotti, que ainda busca um protagonista para liderar a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O periódico deu ênfase não só à exibição do atleta, mas também ao fato dele ter atuado o tempo todo e ter sido solidário ao dar cinco assistências para os companheiros no triunfo sobre o Juventude.

Na Argentina, a atuação do principal nome santista também foi alvo de exaltação. O diário Olé considerou o jogador peça-chave no resultado positivo e o colocou como possível nome na próxima lista de Ancelotti.