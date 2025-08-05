Neymar detona gramado do Allianz: 'Impossível de jogar. Gramado incomoda qualquer jogador'

Protagonista da vitória do Santos sobre o Juventude ao marcar dois gols nos 3 a 1 desta segunda-feira, em jogo realizado no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Neymar elogiou a qualidade do campo do estádio são-paulino e criticou o gramado do Allianz. Na conversa com os jornalistas, ele praticamente descartou atuar na casa palmeirense por causa do gramado sintético.

"Jogar no Allianz para mim é impossível. Jogar em society é algo que incomoda qualquer jogador, independentemente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto melhor. Eu me sinto bem nesse campo", afirmou o camisa 10.

Feliz não só pelo resultado positivo, mas também pela atuação contra o rival gaúcho, o atleta comentou que o Santos vai começar a vislumbrar objetivos maiores no Campeonato Brasileiro.

"Sempre pensamos em algo maior desde o início do Brasileiro, mas sofremos consequências pelas nossas falhas. Ficamos felizes de ter saído (da zona de rebaixamento) e agora temos de pensar em melhorar", comentou o atleta.

O triunfo sobre o Juventude levou o Santos aos 18 pontos. A equipe ocupa agora o 15º lugar e espera empilhar uma sequência de vitórias para ganhar mais posições na tabela.

A boa atuação fez também com que o retorno de Neymar à seleção brasileira fosse citado na entrevista coletiva. Ele reconheceu a sua evolução e disse estar pronto para uma nova convocação.

"Estou melhorando. Qualidade todos sabem que eu tenho, não preciso provar nada para ninguém. Quero estar melhor a cada dia para poder ajudar meus companheiros e o Santos", declarou o jogador que sofreu no primeiro semestre por causa de seguidas lesões.