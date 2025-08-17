Neymar desabafa após goleada do Vasco sobre o Santos: "Muita vergonha, nunca tinha passado por isso"

Todos os gols saíram no segundo tempo. JONATHAN PAIXÃO / PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Santos foi goleado pelo Vasco, neste domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão. Após o derrota por 6 a 0, Neymar, que esteve em campo durante os 90 minutos, falou que o resultado é uma "vergonha".

Ainda em campo, depois do apito final, Neymar chorou abraçado ao técnico vascaíno Fernando Diniz, com quem trabalhou na Seleção Brasileira. Essa foi a pior derrota sofrida pelo atacante do Peixe em toda sua carreira.

— Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma merda, essa é a realidade.

Leia Mais Goleada histórica do Vasco sobre o Santos é pior derrota da carreira de Neymar; técnico Cleber Xavier é demitido

Durante a partida, torcedores do Santos presentes no Morumbi viraram-se de costas para o campo em protesto ao desempenho do time. Neymar comentou que a indignação é um direito dos santistas:

— A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito.

Neymar ainda cobrou duramente a equipe:

— É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira.