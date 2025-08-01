Newcastle recusa oferta do Liverpool por Alexander Isak

O Newcastle rejeitou uma oferta inicial do Liverpool pelo atacante sueco Alexander Isak, informou a mídia britânica nesta sexta-feira (1º).

Isak, de 25 anos, teria manifestado sua intenção de deixar o Newcastle e treinou esta semana em seu antigo time, a Real Sociedad (do norte da Espanha), com um preparador físico.

O Liverpool teria feito uma oferta de 110 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 808 milhões pela cotação atual) com adicionais, mas o Newcastle avalia o jogador em 150 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão), o que o levou a rejeitar a proposta, de acordo com relatos da mídia.

Isak, que chegou ao Newcastle vindo da Real Sociedad em 2022 por £ 60 milhões (aproximadamente R$ 441 milhões pela cotação atual), marcou 23 gols pelos 'Magpies' na Premier League na temporada passada, ajudando o time a se classificar para a Liga dos Campeões graças ao quinto lugar.

Ele ainda tem três anos de contrato com o Newcastle, mas o jogador não participou da excursão de pré-temporada asiática, de acordo com o clube, devido a uma pequena lesão na coxa.

"Ele ainda é nosso jogador e tem contrato conosco", disse o técnico Eddie Howe esta semana. "Nós controlamos o futuro dele até certo ponto. Gostaria de acreditar que ainda temos todas as oportunidades", disse ele.

"Minha esperança é que ele fique, mas não está totalmente sob meu controle", acrescentou.

O Liverpool gastou cerca de £ 250 milhões (R$ 1,83 bilhão) na atual janela de transferências, trazendo os laterais Milos Kerkez e Jeremie Frimpong, o meio-campista Florian Wirtz e o atacante Hugo Ekitike.