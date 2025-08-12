NBA terá rodada dupla de estreia, com Kevin Durant contra OKC e duelo entre Stephen Curry e LeBron James

OKC vai receber o primeiro jogo da temporada. Oklahoma City Thunder / Reprodução

A nova temporada da NBA começará no dia 21 de outubro. A liga norte-americana de basquete divulgou a rodada dupla, com grandes confrontos, além de jogos que serão realizados em datas comemorativas.

No primeiro dia de disputa, duas partidas. O Oklahoma City Thunder vai enfrentar o Houston Rockets, às 21h30min (horário de Brasília).

Esse jogo ficará marcado pela entrega dos anéis para os jogadores que venceram o título na última temporada e pelo banner de campeão que será inaugurado no Paycom Center.

Outra atração dessa partida é a presença de Kevin Durant. O ala, que defendeu OKC de 2007 até 2015, vai fazer sua estreia pelos Rockets. O jogador foi trocado pelo Phoenix Suns durante a offseason.

O segundo jogo será entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, que deve começar 1h (horário de Brasília), do dia 22 de outubro. Mais um embate entre LeBron James e Stephen Curry na carreira.

Duelo entre novatos

As duas primeiras escolhas do draft da NBA 2025 se enfrentarão cedo na temporada. Já no dia 22 de outubro, o Dallas Mavericks enfrenta o San Antonio Spurs.

Cooper Flagg foi o primeiro escolhido, pelos Mavs, e vai encarar Dylan Harper, o número 2 da classe. Essa será a primeira vez, desde 1966, que as duas primeiras escolhas do mesmo draft se enfrentarão na primeira partida da carreira de cada um na NBA.

Jogos de Natal

Uma das datas que a NBA mais gosta de colocar jogos é no Natal. A liga faz uma rodada quíntupla, com um jogo atrás do outro durante o dia 25 de dezembro.

14h - New York Knicks x Cleveland Cavaliers

16h30min - Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

19h - Golden State Warriors x Dallas Mavericks

22h - Los Angeles Lakers x Houston Rockets

0h30min - Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

MLK Day

Outro feriado importante nos EUA e que é bem aproveitado pela NBA é o Martin Luther King Day, que será no dia 19 de janeiro de 2026. É uma data para homenagear um dos principais líderes do movimento pelos direitos civis no país. A rodada de jogos é quadrupla: