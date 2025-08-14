NBA aprova venda do Boston Celtics por quantia bilionária

Jaylen Brown foi campeão com o Celtics em 2028, quando a franquia chegou ao 18º título. Justin Casterline / Getty Images/AFP

A NBA aprovou a venda do icônico Boston Celtics para um grupo de investidores liderado pelo empresário americano Bill Chisholm, nesta quarta-feira (13), cinco meses após a transação ter sido acertada, pelo valor recorde de 6,1 bilhões de dólares (cerca de R$ 32,9 bilhões pela cotação atual).

O conselho de proprietários de franquias da NBA "aprovou por unanimidade a venda de uma participação majoritária no Boston Celtics", informou a liga norte-americana de basquete em um breve comunicado. "A transação deve ser concluída em breve", acrescentou a nota.

Quem é Bill Chisholm

Chisholm é CEO e cofundador do Symphony Technology Group, uma empresa de private equity americana com foco em empresas de software.

Junto a coinvestidores, comprou o Celtics por uma avaliação inicial de 6,1 bilhões de dólares, que na época era a maior oferta feita por um time esportivo norte-americano.

No entanto, a transação foi superada pela venda do Los Angeles Lakers em junho por 10 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 53,9 bilhões).

Leia Mais Pacers confirmam ausência de Haliburton na próxima temporada da NBA

Mudança de planos

Quando a venda do Celtics foi anunciada, foi declarado que Wycliffe "Wyc" Grousbeck continuaria em suas funções como CEO e governador, supervisionando as operações da equipe durante a temporada 2027-28.

A família Grousbeck e o empresário Stephen Pagliuca compraram o Celtics por 360 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão) em 2002.

Mas a mídia americana noticiou esta semana que Chisholm assumirá o cargo de governador, porque, segundo os termos do acordo, Grousbeck não deterá mais a participação de 15% exigida pela liga para ocupar esse cargo.

A mudança de planos forçada pelos regulamentos não impedirá Chisholm, que se descreve como um "torcedor fervoroso dos Celtics", e Grousbeck de administrarem o time juntos "como planejado originalmente", informou a ESPN.

O Celtics é um dos times mais tradicionais da NBA, com um recorde de 18 campeonatos vencidos, o mais recente em 2024.

Leia Mais Site americano faz ranking de melhores jogadores da história da NBA e deixa Kobe Bryant fora do top 10; confira a lista