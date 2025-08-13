Natação garante mais 10 medalhas para o Brasil no Pan Júnior

A natação brasileira segue mandando nas piscinas de Assunção. Nesta terça-feira (12), mais dez medalhas (seis de ouro, duas de prata e duas de bronze) foram conquistadas. No total, a equipe soma 26 pódios nos Jogos Pan-Americanos Júnior.
Principais nomes do Brasil no evento, Stephanie Balduccini e Guilherme Caribé confirmaram seus favoritismos nos 100 metros livre. Ela ainda fechou o revezamento misto 4x100 medley, que também foi ouro.
Stephanie garantiu o primeiro ouro do dia, ao vencer a disputa com 54seg91, superando a colombiana Isabella Bedoya, prata com 56seg13, e a uruguaia Angelina Solari, bronze com 56seg27.
Outra brasileira na prova, Beatriz Bezerra fez 56seg28 e terminou na quarta posição.
Caribé quebra recorde
Guilherme Caribé não deu chances aos adversários. Com 47seg54, ele levou o ouro e quebrou o recorde pan-americano júnior.
A prata foi para o mexicano Andrés Dupont (48seg14) e o bronze ficou com Lamar Taylor, das Bahamas, que fez 48seg51.
Já Pedro Sansone terminou com 49seg76 e foi o sexto colocado.
Pódio duplo nos 200 metros peito
Na final feminina dos 200 metros peito, um pódio duplo. Ágatha Amaral travou um duelo com a panamenha Emily Santos Silva.
A brasiliense de 16 anos completou a prova em 2min30seg09 e levou o ouro, com vantagem de apenas 0seg08 para a adversária.
Nichelly Lysy terminou em terceiro com 2min33seg72 e levou o bronze.
Camossato é prata nos 200 peito
Guilherme Camossato levou a prata nos 200 metros peito. Com o tempo de 2min12seg69, ele só ficou atrás do guatemalteco Roberto Bonilla, ouro com recorde pan-americano júnior de 2min12seg60.
O bronze foi para o chileno Mariano Lazzerini, que fez 2min14seg23.
Julia Karla Goes garante bronze nos 100 costas
Mesmo sem estar entre as favoritas, Julia Karla Goes garantiu um lugar no pódio nos 100 metros costas.
Na final, ela nadou em 1min02seg82 e por 0seg08 superou Lila Higgo, das Ilhas Cayman, que acabou em quarto.
O pódio ainda teve a mexicana Celia Pulido, ouro e recorde pan júnior com 1min00seg82 e a argentina Cecilia Dieleke, que fez 1min01seg para ficar com a prata.
Samuel Lopes não teve o mesmo desempenho nos 100 costas masculino e foi apenas o sexto colocado.
Domínio nos 8000 metros
As finais dos 800 metro livre foram realizadas por tomada de tempo e o Brasil levou o ouro nas duas versões.
Entre as mulheres, Letícia Romão fez 8min40seg88, estabeleceu novo recorde do pan júnior, e garantiu o ouro. Letícia de Paula Silva fez 8min59seg67 e acabou com o sexto lugar.
Na disputa masculina dobradinha com Stephan Steverink, ouro e recorde pan júnior com 7min54seg99, e prata para João Pierre Campos, que marcou 8min00seg99.
Ouro e recorde no revezamento misto medley
A última final da terça-feira foi do revezamento misto 4x100 metros medley e o Brasil garantiu o ouro com mais um recorde do pan júnior.
O time formado por Júlia Karla Goes, Guilherme Camossato, Lúcio Flávio Filho e Stephanie Balduccini fez 3min51seg55 e superou a Argentina por 0seg47. A Colômbia ficou com o bronze.