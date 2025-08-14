Natação do Brasil encerra Pan Júnior com 43 medalhas

A natação brasileira encerrou sua campanha nos Jogos Pan-Americanos Júnior com 43 medalhas, com 24 de ouro, 12 de prata e sete de bronze
O grande destaque foi Stephanie Balduccini, que ganhou oito ouros. Stephan Steverink e Guilherme Caribé terminaram com cinco ouros e uma prata, cada.
No último dia de provas, nesta quinta (14), foram mais oito pódios, com três bronzes, quatro pratas e um bronze. O primeiro ouro veio na disputa dos 1.500 metros livre feminino, com Letícia Romão, que fez 16min30seg86 e quebrou o recorde do pan júnior.
A nadadora do Minas Tênis Clube liderou toda a prova. Sua colega de equipe Mariana Costa, fez 16min49seg95 e levou o bronze. A colombiana Tiffany Murillo foi prata, com 16min48seg89.
Os brasileiros caíram na água como favoritos nos 1.500 metros livre e não decepcionaram. Em duelo particular, João Pierre Campos (Fluminense-RJ) fez 15min19seg77, quebrou o recorde do pan júnior e levou o ouro. O gaúcho Matheus Melecchi (Grêmio Náutico União) foi prata com 15min21seg13. O pódio ainda teve o argentino Santiago Gutiérrez, com 15min45seg58.
A última medalha dourada foi feminina. Na final do 4x100 metros medley, Julia Goes (Sesi-SP), Nichelly Lysy (Pinheiros-SP), Joice Rocha (Flamengo-RJ) e Stephanie Balduccini (Unisanta-SP) marcaram 4min05seg92, seguidas por Argentina e México, que garantiram prata e bronze, respectivamente.
Nos 200 metros medley feminino, Fernanda Celidônio foi prata. A nadadora do Pinheiros fez o tempo de 2min16seg49 contra 2min12seg12 (recorde do pan júnior) da argentina Agostina Hein, que ganhou oito medalhas nos Jogos (três de ouro). Nichelly Lysy foi a sexta colocada.
Stephan Steverink foi prata nos 200 metros medley masculino. Com o tempo de 2min01seg83, ele ficou a 1seg06 do guatemalteco Roberto Bonilla, que levou o ouro. O bronze foi para o porto-riquenho Xavier Ruiz. O brasileiro Gabriel Machuco (Sesi-SP) terminou na oitava posição.
Sem Caribé, que foi preservado, o Brasil acabou ficando com a prata no revezamento 4x100 metros medley masculino. Samuel Lopes, Guilherme Camossato, Lúcio Flávio Filho e Pedro Sansone, todos do Pinheiros, nadaram em 3min38seg59.
A medalha de ouro foi para a Argentina, com 3min36seg53 (recorde do pan júnior). O México garantiu o bronze.