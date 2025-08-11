Natação consolida liderança brasileira no quadro de medalhas do Pan Júnior

A natação brasileira garantiu oito medalhas (cinco ouros, duas pratas e um bronze) e consolidou a liderança do país no quadro geral dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai.
O primeiro pódio veio com Letícia Romão nos 400 metros livre. A nadadora do Minas Tênis Clube (MG) fez uma prova de recuperação e nos 200 metros finais saiu do quarto para o segundo lugar, garantindo a medalha de prata.
Letícia terminou com 4min14seg29 e foi superada pela argentina Agostina Hein, que fez 4min06seg96 e estabeleceu um novo recorde pan-americani júnior.
A medalha de bronze ficou com a colombiana Tifanny Murillo, que fez 4min14seg57, superando a brasileira Carolina Daher (Praia Clube-MG), que chegou 1seg20 depois.
Stephan Steverink garante primeiro ouro
Na versão masculina dos 400 metros livre, Stephan Steverink (Flamengo-RJ) faturou o primeiro ouro do Brasil na modalidade.
Com a marca de 3min46seg71, ele quebrou o recorde pan-americano júnior, superando o chileno Eduardo Cisternas, prata com 3min49seg40.
Outro brasileiro, Leonardo Barbieri Alcântara (Unisanta-SP) terminou com o bronze. Ele marcou 3min50seg55.
Guilherme Camossato é prata
Nos 100 metros peito masculino, Guilherme Camossato (Pinheiros-SP) viu o ouro escapar por 0seg42. Ele completou com 1min01seg e só foi superado pelo porto-riquenho Xavier Ruiz.
O jamaicano Collin Mckenzie fez 1min01seg53 e levou o bronze.
Com 15 anos, Ana Júlia Amaral é ouro nos 200 metros borboleta
Com apenas 15 anos, Ana Júlia Amaral, da equipe de São Caetano (SP), venceu a final dos 200 metros borboleta.
Ana, que em maio havia ganho o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação - Troféu Maria Lenk fez 2min13seg08, novo recorde pan-americano júnior e levou o ouro.
Mas a medalha veio em uma disputa acirrada com a colombiana Samantha Baños, que chegou a 0seg45 da paulista. A peruana Yasmin Silva (2min13seg57) garantiu o bronze.
Dobradinha nos 200 borboleta masculino
O Brasil conquistou sua primeira dobradinha nos 200 metros borboleta masculino com uma dupla de nadadores do Minas Tênis Clube.
Gustavo Saldo foi ouro com 1min58seg95 (recorde pan júnior) e Gabriel Moura ficou com a prata com 1min59seg45. O pódio ainda teve Noel Raekwon, da Guyana.
Revezamentos garantem mais dois ouros
O dia foi encerrado com os revezamentos 4x100 metros livre e com mais dois ouros do Brasil.
No feminino, Fernanda Celidonio e Beatriz Bezerra, ambas do Pinheiros, Júlia Ariosa (Sesi-SP) e Stephanie Balduccini (Unisanta) quebraram o recorde pan-americano júnior com 3min44seg03, superando o México (3min47seg77) e a Argentina (3min48seg76), que ficaram com prata e bronze, respectivamente.
Entre os homens o ouro também veio com recorde do Pan júnior. Gabriel Machuco (Sesi-SP), Guilherme Caribé e Davi Leone, ambos da Unisanta, e Pedro Sansone de Andrade (Pinheiros) marcaram 3min18seg36. deixando Venezuela (3min20seg38) e Trinidad e Tobago (3min20seg65) na sequência do pódio.
Nichelle Lysy fica a 0seg29 do pódio
Nos 100 metros peito feminino, Nichelly Lysy (Pinheiros) ficou a 0seg29 da medalha. A brasileira de 22 anos acabou em quarto com 1min09seg85, muito perto da colombiana Stefania Gómez, bronze.
A campeã foi a panamenha Emily Santos Silva, que nadou em 1min08seg 44 e estabeleceu o recorde pan-americano júnior. A jamaicana Sabrina Lyn (1min09seg00) ficou com a prata.