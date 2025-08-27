Napoli x Cagliari pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Napoli e Cagliari se enfrentam neste sábado (30), às 15h45min , pela segunda rodada do Série A da Itália. O jogo ocorre no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália.

Escalações para Napoli x Cagliari

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mathías Olivera; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa e McTominay; Lorenzo Lucca. Técnico: Antonio Conte

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto e Obert; Prati, Adopo e Deiola; Esposito; Florunsho e Borelli. Técnico: Fabio Pisacane