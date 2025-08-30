Napoli vence Cagliari com gol nos acréscimos e sobe para liderança do Italiano

Anguissa marcou aos 50 do segundo tempo. CARLO HERMANN / AFP

O Napoli, atual campeão, sofreu para vencer o Cagliari por 1 a 0 neste sábado (30), chegando ao gol da vitória nos acréscimos, pela 2ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o time napolitano chega a 6 pontos e assume a ponta da tabela à espera dos demais resultados do fim de semana, especialmente da Inter de Milão, que no domingo receberá a Udinese.

O meio-campista camaronês Frank Anguissa foi o herói da noite no estádio Diego Maradona ao marcar o gol da vitória no apagar das luzes, aos 50 minutos do segundo tempo.

Antes disso, o Napoli teve dificuldades para furar a retranca do Cagliari, que também contou com uma atuação inspirada do goleiro Elia Aprile, autor de defesas salvadores em tentativas de Scott McTominay e Leonardo Spinazzola.

— Foi um jogo muito difícil contra um time que se defendeu muito bem, mas não desistimos em nenhum momento e podemos ficar felizes com o que conseguimos — disse Anguissa em entrevista à plataforma DAZN.

— O mais importante esta noite foi que vencemos, que jogamos como um time, e precisamos continuar nesse caminho— acrescentou o artilheiro da partida.

Roma ganha com gol argentino

A Roma também chegou aos 6 pontos após vencer o Pisa por 1 a 0, graças ao gol do argentino Matías Soulé, aos 1tempo.0 do segundo

Por sua vez, o Como não conseguiu manter os 100% de aproveitamento. Depois de vencer a Lazio na estreia (2 a 0), o time do técnico Cesc Fàbregas foi derrotado fora de casa pelo Bologna por 1 a 0.

No outro jogo deste sábado, a Atalanta visitou o Parma e saiu com o segundo empate em dois jogos, em 1 a 1.