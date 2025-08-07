Naomi Osaka desafia revelação canadense na final do WTA 1000 de Montreal

Osaka disputará um final de WTA 1000 depois de três anos. MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A exemplo da ATP, entidade que controla o circuito masculino de tênis, a WTA organiza os torneios femininos e as competições tem algumas semelhanças, com disputas simultâneas, além dos tradicionais Grand Slams. Isso ocorre em alguns torneios da série Masters masculina, que no feminino é denominada WTA 1000.

Os homens jogam nove Masters ao longo da temporada e as mulheres disputam dez WTA 1000.

E assim como ocorre com o calendário masculino, onde Cincinnati começa nesta quinta-feira (7), antes mesmo da decisão do Aberto do Canadá, o circuito feminino também iniciará a competição em Ohio, antes de se conhecer a campeã em Montreal, que alterna com Toronto, a sede das chaves para homens e mulheres do torneio canadense, a cada ano.

A final em Montreal ocorre nesta quinta, às 19h (de Brasília), entre a local Victoria Mboko, de apenas 18 anos e que jogará sua primeira decisão no circuito, e a experiente japonesa Naomi Osaka, 27, que já foi líder do ranking e que entre seus sete títulos tem quatro Grand Slam.

Osaka disputará uma final de WTA 1000, pela primeira vez em três anos. A vaga foi garantida na madrugada desta quinta, no horário brasileiro, com uma vitória sobre a dinamarquesa Clara Tauson, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (9-7).

Horas antes, Mboko voltou a dar mostrar de todo o seu crescimento no circuito ao derrotar a cazaque Elena Ryvakina, também campeã de Grand Slam.

Após a competição no Canadá, as duas tenistas irão para os Estados Unidos para jogar em Cincinnati.