Nantes x PSG pela Ligue 1: siga ao vivo 

Nantes e PSG se enfrentam neste domingo (17), às 15h45min, pela primeira rodada da Ligue 1. O jogo ocorre no La Beaujoire, em Nantes.
Escalações para Nantes x PSG
Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Tati e Cozza; Lepenant, Hyok-Kyu e Leroux; Benhattab, Guirassy e Mohamed. Técnico: Jorge Cordeiro.
PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo e Hernández; Vitinha, Lee e Ruiz; Barcola, Ramos e Mbaye. Técnico: Luis Henrique.
Arbitragem para Nantes x PSG
Benoit Bastien
Onde assistir a Nantes x PSG
- A CazéTV anuncia a transmissão.
Acompanhe os lances de Nantes x PSG