Nantes e PSG se enfrentam neste domingo (17), às 15h45min, pela primeira rodada da Ligue 1. O jogo ocorre no La Beaujoire, em Nantes.
Escalações para Nantes x PSG
Nantes: Lopes; Adou, Awaziem, Duverne e Cozza; Lepenant, Hyok-Kyu e Leroux; Benhattab, Guirassy e Abline. Técnico: Jorge Cordeiro.
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Henrique.
Arbitragem para Nantes x PSG
Ainda não divulgada.
Onde assistir a Nantes x PSG
- A CazéTV anuncia a transmissão.