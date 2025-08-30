Nadadoras italianas são detidas por furto no aeroporto de Singapura após Mundial

Pilatto é um dos grandes nomes da natação italiana. Divulgação / LEN

Duas nadadoras italianas, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, foram detidas no aeroporto de Singapura por furtar uma das lojas do local. A informação foi divulgada em nota oficial pela Federação Italiana de Natação.

As atletas voltavam ao país natal após disputarem o Mundial de Natação na Ásia no começo do mês e tirarem férias em Bali, na Indonésia. Elas foram liberadas após intervenção da embaixada italiana. As investigações contra Tarantino e Pilato foram concluídas por um juiz local, que optou por emitir uma advertência e conceder a liberdade para as italianas.

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, Chiara colocou frascos de perfume furtados na bolsa de Benedetta, que conquistou medalha de bronze nos 50 metros peito - a sexta vez que ela subiu no pódio em Mundiais do esporte.

Benedetta se manifestou por meio das redes sociais. Ela afirmou que colaborou com as autoridades locais, que o caso foi resolvido em poucas horas e que nunca teve a intenção de cometer atos inadequados.

— Durante meu retorno da Ásia, infelizmente fui indiretamente envolvida em um episódio desagradável administrado pelas autoridades aeroportuárias de Singapura. Em dias que deveriam ser principalmente de descanso e relaxamento mental, passei, longe de casa, por momentos particularmente difíceis, que felizmente se revelaram independentes da minha vontade, mas que me marcaram profundamente no plano humano — disse a atleta.

— De qualquer forma, aprendi muito com essa experiência sobre prudência, responsabilidade individual e o valor das pessoas que me cercam. Agora volto a me concentrar com serenidade e maior determinação na minha carreira esportiva — acrescentou Benedetta Pilato na publicação.