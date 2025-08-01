Nadadora Yu Zidi, de 12 anos, comemora sua medalha de bronze no revezamento

A chinesa Yu Zidi comemorou a conquista da medalha de bronze no revezamento no Mundial de Natação de Singapura, tornando-se assim, aos 12 anos, a nadadora mais jovem da história a subir ao pódio.

Sem participar da final, Yu obteve o bronze com a equipe chinesa do revezamento 4x200m livre feminino na noite de quinta-feira, porque havia participado das eliminatórias pela manhã.

O revezamento foi vencido pela Austrália, à frente dos Estados Unidos. O terceiro lugar ficou com a China.

"É muito emocionante, é uma sensação agradável", disse a menina.

Yu, que fará 13 anos em outubro, vem causando sensação com suas performances em Singapura. Ela se classificou para a final dos 200m medley na segunda-feira, onde terminou em quarto lugar, a apenas seis centésimos de segundo da medalha.

A jovem nadadora terminou novamente em terceiro na final dos 200m borboleta na quinta-feira e ainda competirá nos 400m medley no domingo.

Mas sua presença em Singapura também gerou polêmica, já que alguns atletas da natação questionam o impacto mental e físico do treinamento de alto nível em uma criança em pleno desenvolvimento.

De acordo com as regras atuais, os atletas devem ter pelo menos 14 anos para competir no Mundial, mas isenções podem ser concedidas se certos critérios forem atendidos, como é o caso de Yu Zidi.