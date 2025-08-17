Nadador do Grêmio Náutico União é prata nas águas abertas do Pan Júnior

O gaúcho Matheus Melecchi conquistou a medalha de prata na prova de 10 km de águas abertas dos Jogos Pan-Americanos Júnior.
Neste domingo (17), ele protagonizou uma disputa acirrada com o mexicano Paulo Strehlke, que levou o ouro em uma hora 50 minutos e 01 segundo. O brasileiro chegou quatro segundos depois.
Esta foi a segunda medalha de Matheus Melecchi em Assunção. Ele já havia conquistado a prata nos 1.500 metros livre em piscina.
O pódio ainda teve o brasileiro Leonardo Brandt, do Clube Curitibano (PR), que garantiu o bronze com 1h53min03seg. Dos dezoito nadadores que iniciaram prova, 16 completaram.