Na prorrogação, Brasil vence o Chile e vai às semifinais do basquete 3x3 feminino do Pan Júnior

A seleção brasileira feminina de basquete 3x3 está nas semifinais dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Em Assunção, no Paraguai.
Neste sábado (16), as meninas brasileiras ficaram com a segunda vaga do Grupo C, após perderem para o México (15 a 14). Em jornada dupla, o Brasil voltou à quadra para enfrentar o Chile, pelas quartas de final, e venceu em uma emocionante prorrogação, por 19 a 18.
O jogo contra as chilenas terminou empatado em 17 a 17, após os 10 minutos regulamentares e foi para o tempo extra, onde as chilenas lideravam por 18 a 17, até que Vitória Moira fez a cesta decisiva e virou o marcador para 19 a 18.
Com o resultado, o Brasil vai enfrentar o Canadá, no domingo (17), às 12h. Se vencer disputará o ouro, às 19h20min, contra o ganhador de Paraguai x México.
Diante do Chile, Vitória Moura fez oito pontos, Stephany Gonçalves anotou seis, Arianny marcou três e Brenda Bleidão terminou com dois pontos.
A chilena Fernanda Ovalle foi a cestinha da partida, com 13 pontos marcados.