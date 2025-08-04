Mural de Lamine Yamal é vandalizado em Barcelona e ganha ilustrações dos sete anões

O mural dedicado ao jovem astro Lamine Yamal, localizado no bairro de Vila Gràcia, em Barcelona, amanheceu vandalizado nesta segunda-feira. A obra, que mostra o craque estilizado com uma roupa do Superman, foi alterada com ilustrações dos sete anões que incorporam a história da Branca de Neve.

De acordo com os jornais espanhóis, o ato ganha repercussão após a polêmica criada em torno das comemorações do aniversário do atacante, festejada no mês de julho. O craque contratou pessoas com nanismo para trabalhar na festa.

A peça em questão é uma criação do artista TV Boy. O mural mostra um "L" no peito de Yamal, que usa um traje icônico do Superman. Nesta segunda-feira, porém, o mural apareceu com as alterações.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a nova versão foi compartilhada pelo jornalista Edu Polo, que garantiu não ser o responsável pelas mudanças. "Um 'cara engraçado' destruiu o mural de Lamine Yamal em Joanic...Desta vez não é uma farsa, nem uma montagem de IA (Inteligência Artificial)", explicou Edu em sua postagem.

Ainda de acordo com o periódico, o autor da modificação no muro em homenagem a Lamine Yamal é Shredder, outro artista urbano que usou as ilustrações do anões para deixar a sua marca no trabalho do TV Boy, no bairro de Gràcia. Nem o jogador, e nem o clube catalão se pronunciaram sobre o caso.

No mês passado, o Ministério de Direitos Sociais espanhol solicitou ao Ministério Público que a festa do jogador fosse investigada após denúncia da Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas (ADEE) de que pessoas com nanismo teriam sido contratadas para participar da celebração.

O jornal espanhol As, porém, informou que um dos artistas com nanismo se manifestou sobre a polêmica e garantiu que "eles foram tratados com respeito" no evento.