Mural de Lamine Yamal é vandalizado em Barcelona e ganha ilustrações dos sete anões

O mural dedicado ao jovem astro Lamine Yamal, localizado no bairro de Vila Gràcia, em Barcelona, amanheceu vandalizado nesta segunda-feira. A obra, que mostra o craque estilizado com uma roupa do Superman, foi alterada com ilustrações dos sete anões que incorporam a história da Branca de Neve.
De acordo com os jornais espanhóis, o ato ganha repercussão após a polêmica criada em torno das comemorações do aniversário do atacante, festejada no mês de julho. O craque contratou pessoas com nanismo para trabalhar na festa.
A peça em questão é uma criação do artista TV Boy. O mural mostra um "L" no peito de Yamal, que usa um traje icônico do Superman. Nesta segunda-feira, porém, o mural apareceu com as alterações.
Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a nova versão foi compartilhada pelo jornalista Edu Polo, que garantiu não ser o responsável pelas mudanças. "Um 'cara engraçado' destruiu o mural de Lamine Yamal em Joanic...Desta vez não é uma farsa, nem uma montagem de IA (Inteligência Artificial)", explicou Edu em sua postagem.
Ainda de acordo com o periódico, o autor da modificação no muro em homenagem a Lamine Yamal é Shredder, outro artista urbano que usou as ilustrações do anões para deixar a sua marca no trabalho do TV Boy, no bairro de Gràcia. Nem o jogador, e nem o clube catalão se pronunciaram sobre o caso.
No mês passado, o Ministério de Direitos Sociais espanhol solicitou ao Ministério Público que a festa do jogador fosse investigada após denúncia da Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas (ADEE) de que pessoas com nanismo teriam sido contratadas para participar da celebração.
O jornal espanhol As, porém, informou que um dos artistas com nanismo se manifestou sobre a polêmica e garantiu que "eles foram tratados com respeito" no evento.
De acordo com a publicação, este novo episódio surge após um alarme falso ocorrido há alguns dias, quando supostas imagens do mural danificado circularam nas redes sociais. No entanto, posteriormente ficou comprovado que as modificações eram uma montagem gerada por inteligência artificial.