Mundial de Ginástica Rítmica: onde assistir e horários

A 41ª edição do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica começa nesta quarta-feira (20), na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, e contará com um número recorde de atletas e países participantes.
Pela primeira vez o Brasil e a América do Sul vão sediar o evento, que contará com algumas das principais ginastas do mundo, incluindo duas medalhistas olímpicas do individual geral em Paris 2024, a alemã Darja Varfolomeev e a italiana Sofia Raffaeli, que conquistaram ouro e bronze, respectivamente.
A equipe de conjunto do Brasil (Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e
Mariana Gonçalves) e Bárbara Domingos e Geovanna Santos, que competirão nas disputas individuais são atrações do evento que será encerrado no domingo (24).
Onde assistir
Eliminatórias e finais
Sportv2, Globoplay e CazéTV
*Na quarta e na quinta-feira (21), as competições iniciam às 9h. Na sexta (22), às 14h30min. No sábado (23), às 14h, e no domingo (24), às 11 horas.
Pontuação ao vivo (livescoring)
* O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).