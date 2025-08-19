Mundial de Ginástica Rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro; confira a programação

A 41ª edição do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica começa nesta quarta-feira (20), no Rio de Janeiro, com a participação recorde de 76 países.
Segundo a Federação Internacional de Ginástica (FIG) está será a maior edição da história da modalidade. Serão 111 ginastas nas disputas individuais e mais 36 conjuntos disputando o evento, que pela primeira vez é realizado na América do Sul.
— A ginástica rítmica é uma disciplina onde o movimento encontra a música e a graça encontra a força. Qual lugar melhor para mostrar essa magia do que o Brasil, onde a alegria e a cor fazem parte da identidade nacional?. O 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica promete não apenas performances de nível internacional, mas também uma atmosfera repleta de energia, calor e emoção. Será uma verdadeira celebração do esporte, da beleza e da paixão — disse o presidente da Federação Internacional de Ginástica (FIG), Morinari Watanabe, em coletiva na terça-feira.
As disputas iniciam às 9 horas de quarta, com as classificatórias do individual no arco e na bola.
Na quinta-feira (21), as eliminatórias serão para os aparelhos maças e fita. E na sexta-feira (22), acontece a decisão do individual geral.
Os conjuntos irão se apresentar no sábado (23), com as classificatórias. No domingo (24), último dia do Mundial, será de finais individuais por aparelho e de cada rotina do conjunto, num total de seis disputas por medalha.
Confira a programação:
Quarta-feira (20)
- 9h às 12h – Individual – classificatórias arco e bola – Grupo A
- 12h às 12h45 – Cerimônia de abertura
- 12h45 às 15h45 – Individual – classificatórias arco e bola – Grupo B - Brasil (Bárbara Domingos e Geovanna Santos)
- 16h10 às 19h10 – Individual – classificatórias arco e bola – Grupo C
- 19h35 às 22h35 – Individual – classificatórias arco e bola – Grupo D
Quinta-feira (21)
- 9h às 12h – Individual – classificatórias maças e fita – Grupo B - Brasil (Bárbara Domingos e Geovanna Santos)
- 12h45 às 15h45 – Individual – classificatórias maças e fita – Grupo A
- 16h10 às 19h10 – Individual – classificatórias maças e fita – Grupo D
- 19h35 às 22h35 – Ginástica Rítmica Individual – classificatórias maças e fita – Grupo C
Sexta-feira (22)
- 14h30 às 16h40 – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10º a 18º lugar)
- 17h às 19h10 – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1º a 9º lugar)
Sábado (23)
- 14h às 16h30 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Geral – Grupo A - 5 fitas e 3 bolas/2 arcos - Brasil
- 17h às 19h – Ginástica Rítmica de Conjunto – Geral – Grupo B - 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
Domingo (24)
- 11h às 11h35 – Individual – Final – arco
- 11h40 às 12h15 – Individual – Final – bola
- 12h50 às 13h35 – Conjunto – Final – 5 fitas
- 14h às 14h35 – Individual – Final – maças
- 14h40 às 15h15 – Individual – Final – fita
- 15h50 às 16h35 – Conjunto – Final – 3 bolas/2 arcos
