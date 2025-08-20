Mundial de Ginástica Rítmica começa no Rio com os Estados Unidos na liderança

Rin Keys durante apresentação com a bola. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

O Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro, começou. Na manhã desta quarta-feira (20), 25 ginastas se apresentaram nos aparelhos arco e bola.

As disputas do Grupo A — o primeiro de quatro grupos classificatórios— contam para a classificação para as finais por aparelho (oito atletas em cada) e do individual geral (com 36 qualificadas).

Leia Mais Mundial de Ginástica Rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro; confira a programação

Campeã pan-americana na liderança

Das 25 integrantes do Grupo A, a melhor soma geral foi da estadunidense Rin Keys, de 16 anos. Com 28.900 no arco e 28.100 na bola, ela totalizou 57.000 para encerrar o turno na liderança.

Keys foi campeã do Campeonato Pan-Americano realizado em maio, no Paraguai, quando venceu o individual geral, bola, maças e por equipes. Ela ainda tem no currículo o bronze nas maças no Mundial Júnior de 2023.

A segunda posição ficou com a japonesa Reina Matsusaka, que somou 54.500 (27.450 no arco e 27.050 na bola).

O terceiro lugar do Grupo A foi da cipriota Vera Tugulokova, que ganhou muito carinho do público brasileiro. Com 27.550 no arco e 26.500 na bola, a atleta de 16 anos, que nasceu em Moscou e que desde 2022 defende o Chipre, totalizou 54.050.

A primeira ginasta a se apresentar na Arena Carioca 1, às 9h da manhã, foi a chilena Constanza Ortiz, que fez 21.700 no arco. Após a apresentação da bola, ela finalizou em 22º lugar com 42.900 pontos.

Chilena foi primeira a se apresentar. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

O Brasil entrará na quadra ainda nesta quarta, com Geovanna Santos e Bárbara Domingos. No total, 98 atletas irão se apresentar neste primeiro dia de Mundial.