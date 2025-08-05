Muller rebate Arboleda após ser chamado de 'palhaço': 'Se ganhar 10 títulos, vem falar comigo'

Ex-jogador do São Paulo, Muller voltou a entrar na polêmica quanto aos atletas estrangeiros do São Paulo. Nesta segunda-feira, o comentarista da TV Gazeta rebateu, por meio de vídeo publicado nas redes sociais, o zagueiro equatoriano Robert Arboleda, que o chamou de "palhaço" após vitória sobre o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

"Fez gol? Parabéns! Mas tem que ganhar título. Se não ganhar título, não adianta nada. Você está há dez anos no São Paulo. Se conseguir ganhar pelo menos uns dez títulos no São Paulo, porque eu ganhei 15... Se conseguir dez, o que acho difícil, aí você vem falar comigo", disse o ex-jogador. "Agora faz gol e não ganha título? Eu não vou chorar. Tem que arrebentar mesmo, o São Paulo é muito grande."

A rusga entre Muller e os estrangeiros do São Paulo se iniciou após uma entrevista ao GE, na última semana. Nela, o ex-jogador fez críticas aos atletas de fora do País no elenco tricolor. "O São Paulo tem nove estrangeiros, e um pior do que o outro", afirmou.

Após a partida diante do Internacional, em que Arboleda marcou um dos gols na vitória por 2 a 1, o equatoriano foi às redes rebater o ídolo são-paulino. "Os gringos, um pior que o outro. Palhaço", escreveu o zagueiro. No São Paulo desde 2017, Arboleda soma três títulos com a camisa tricolor: Campeonato Paulista (2021), Copa do Brasil (2023) e Supercopa Rei (2024).

Além do equatoriano, Hernán Crespo conta com outros oito jogadores estrangeiros no elenco - sete sul-americanos e um europeu. São eles: Ferraresi, Alan Franco, Cédric Soares, Enzo Díaz, Bobadilla, Calleri, Dinenno e Tapia.