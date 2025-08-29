Mourinho terá direito a valor milionário de clube turco que o demitiu

Com um ano restante de contrato, José Mourinho foi demitido do Fenerbahçe, da Turquia, nesta sexta-feira (29). A decisão ocorreu dois dias após a eliminação do clube nos playoffs da Champions League, para o Benfica, em Lisboa.
Por ainda ter tempo de contrato, o português receberá um valor milionário de rescisão. Serão R$ 95 milhões pagos por Fenerbahçe, de acordo com o portal Fanatik.
Mourinho comandou o Fenerbahçe em 62 jogos, tendo conquistado 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Na último Campeonato Turco, o Fenerbahçe terminou na vice-liderança, ficando 11 pontos atrás do campeão Galatasaray.