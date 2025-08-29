Mourinho terá direito a valor milionário de clube turco que o demitiu

Saída de Mourinho foi anunciada nesta sexta-feira. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Com um ano restante de contrato, José Mourinho foi demitido do Fenerbahçe, da Turquia, nesta sexta-feira (29). A decisão ocorreu dois dias após a eliminação do clube nos playoffs da Champions League, para o Benfica, em Lisboa.

Por ainda ter tempo de contrato, o português receberá um valor milionário de rescisão. Serão R$ 95 milhões pagos por Fenerbahçe, de acordo com o portal Fanatik.

