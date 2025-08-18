Morre o jornalista esportivo Marcelo Bianconi, aos 69 anos

Último trabalho do jornalista Marcelo Bianconi foi na TV Câmara de Mococa. Reprodução / Marcelo Bianconi / Facebook

O jornalista esportivo Marcelo Bianconi morreu aos 69 anos no domingo (17), vítima de um câncer, em Mococa, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade, onde o profissional nasceu.

Em nota, a administração municipal expressou solidariedade à família de Bianconi. "Neste momento de profunda tristeza, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sua gratidão pela contribuição inestimável de Marcelo à cidade de Mococa e ao jornalismo brasileiro", diz o comunicado divulgado no Instagram.

Ao longo da carreira, o jornalista atuou em programas de diversas emissoras como Globo, Bandeirantes, TV Cultura, ESPN e Rede TV. Mais recentemente, Bianconi trabalhou na TV Câmara de Vereadores de Mococa.

Ele ainda atuou como assessor de imprensa e secretário municipal de Esportes da cidade natal. Bianconi foi velado ainda no domingo e o sepultamento estava marcado para a manhã desta segunda-feira (18).