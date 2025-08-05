Morre Jorge Costa, capitão do Porto campeão da Champions em 2004

O ex-jogador português e atual diretor esportivo do Porto, Jorge Costa, morreu nesta terça-feira (5), aos 53 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, informou o clube.

Costa se sentiu indisposto nesta manhã no centro de treinamento dos 'Dragões' e foi rapidamente levado a um hospital, onde faleceu pouco depois, segundo a imprensa local.

Zagueiro do Porto durante a maior parte de sua carreira como jogador, Jorge Costa foi capitão da equipe que, sob o comando de José Mourinho, conquistou a Liga dos Campeões em 2004.

Em nota, a diretoria portista manifestou "sua mais profunda tristeza e consternação pelo falecimento de uma figura incontornável da história do Clube".

"Jorge Costa personificou, ao longo da sua vida, dentro e fora de campo, os valores que definem o FC Porto: entrega, liderança, paixão e um inabalável espírito de conquista", continua o texto.

Jorge Costa também fez 50 jogos pela seleção de Portugal, tendo participado da Copa do Mundo de 2002.

Ele pertencia à geração de ouro do futebol português, que foi campeã mundial sub-20 em 1991 com uma equipe liderada pelo craque Luís Figo.