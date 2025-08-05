Morre ex-jogador alemão Frank Mill, campeão do mundo em 1990

O ex-centroavante alemão Frank Mill, campeão da Copa do Mundo em 1990, "faleceu na madrugada desta terça-feira em decorrência de um infarto", aos 67 anos, informou o clube Rot-Weiss Essen.

Formado no Eintracht Essen e no Rot-Weiss Essen (dois clubes de sua cidade natal), Mill jogou como profissional no Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e Fortuna Düsseldorf, e fez 17 jogos pela seleção da Alemanha.

Ele foi um dos 22 jogadores do elenco da seleção alemã campeã na Copa de 1990, na Itália, sob comando do técnico Franz Beckenbauer, embora não tenha entrado em campo no torneio.

Mill também foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Seul-1988 e campeão da Copa da Alemanha em 1989 pelo Dortmund.