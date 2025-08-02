Mirassol segura reação do Vasco, chega a nove jogos de invencibilidade e pula para o 5º lugar

O Vasco voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro e viu a pressão sobre o técnico Fernando Diniz se intensificar. Neste sábado, a equipe carioca foi derrotada pelo Mirassol por 3 a 2, no Estádio José Maria de Campos Maia, em jogo válido pela 18ª rodada. A equipe paulista abriu dois gols de vantagem, sofreu o empate, mas retomou a dianteira na reta final e confirmou a vitória.
O resultado mantém o Mirassol em alta na competição. Com 28 pontos, o clube chegou provisoriamente ao quinto lugar da tabela, com nove jogos de invencibilidade, e segue consolidando sua campanha consistente na elite nacional. O Vasco, por outro lado, estaciona nos 15 pontos e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.
O primeiro tempo teve ritmo intenso, mas pouca eficácia. O Vasco assumiu a iniciativa e teve mais posse de bola, ocupando o campo de ataque durante boa parte dos 45 minutos iniciais. Rayan e Philippe Coutinho foram os principais nomes da construção ofensiva, mas o time esbarrou em erros no último passe e não conseguiu transformar o volume em chances claras. Já o Mirassol apostou em transições rápidas, como de costume, e chegou com perigo em pelo menos duas oportunidades, explorando as costas da defesa adversária. Faltou, no entanto, precisão nas finalizações dos dois lados.
Sem o goleiro Léo Jardim, suspenso após expulsão por simulação na rodada anterior, o Vasco teve Daniel Fuzato como titular. E foi justamente em uma falha do arqueiro que o Mirassol abriu o placar. Aos cinco do segundo tempo, Negueba recebeu de Lucas Ramon e arriscou da entrada da área. O chute forte não foi bem defendido por Fuzato, que se atrapalhou na queda e viu a bola morrer no fundo da rede.
O segundo gol veio logo depois, aos 12. Após erro de passe de Mauricio Lemos e escorregão de João Victor, o Mirassol acelerou com Edson Carioca, que acionou Gabriel. O camisa 10 encontrou Chico da Costa livre na área, e o atacante ampliou com tranquilidade.
Com dois gols de desvantagem, o Vasco mostrou reação. A equipe explorou o lado esquerdo com Lucas Piton, que foi decisivo nos dois gols vascaínos. Aos 20, o lateral cruzou para Puma Rodríguez subir livre e descontar. Quatro minutos depois, novo lance construído por Piton, desta vez com cruzamento na medida para Pumita ajeitar de cabeça e encontrar Vegetti na pequena área. O centroavante empurrou para o gol e empatou a partida.
Apesar da recuperação, o Vasco voltou a demonstrar fragilidade defensiva no momento decisivo. As alterações promovidas por Mozart no Mirassol surtiram efeito imediato. Aos 37 minutos, Carlos Eduardo entrou em campo e, na sua primeira participação, cruzou rasteiro da direita. Alesson apareceu nas costas da zaga para finalizar com liberdade e decretar o triunfo paulista.
O Vasco ainda tentou reagir nos minutos finais, mas não encontrou mais espaços. A derrota acentua a instabilidade da equipe e pressiona Fernando Diniz às vésperas do confronto contra o CSA pela Copa do Brasil.
Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Flamengo no sábado, às 18h30, no Maracanã. No domingo, às 16h, o Vasco recebe o Atlético-MG, em São Januário, também no Rio de Janeiro (RJ).
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 3 X 2 VASCO
MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Daniel Borges); Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Negueba (Carlos Eduardo) e Gabriel (Yago Felipe); Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.
VASCO - Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, João Victor, Mauricio Lemos (Jair) e Lucas Piton; Hugo Moura (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Nuno Moreira (David) e Philippe Coutinho (Loide Augusto); Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
GOLS - Negueba, aos cinco, Chico da Costa, aos 12, Puma Rodríguez, aos 20, e Vegetti, aos 24 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Lucas Piton (Vasco).
ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).
RENDA - R$ 202.180,00.
PÚBLICO - 5.010 torcedores.
LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).