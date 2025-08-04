Milan confirma cirurgia bem sucedida para retirada de nódulo no pulmão do ex-zagueiro Baresi

O Milan anunciou em seu site oficial que o ex-zagueiro Franco Baresi, de 65 anos, foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um nódulo no pulmão. O clube italiano enviou um comunicado e comentou sobre o êxito da intervenção.

"O Milan informa que, após exames médicos de rotina, nosso vice-presidente Honorário, Franco Baresi, foi diagnosticado com um nódulo pulmonar. Foi decidido que a melhor solução seria removê-lo por meio de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. A operação correu bem e a recuperação transcorreu sem complicações", diz parte do trecho da nota oficial.

O ex-defensor, que foi avaliado por um oncologista, terá o seu tratamento consolidado com imunoterapia. No informe, o Milan também externou os votos de uma rápida recuperação. "Toda diretoria, funcionários, comissão técnica e jogadores enviam os mais sinceros votos de uma rápida recuperação. Capitão, estamos com você".

Campeão do Mundo com a seleção italiana no Mundial de 1982, na Espanha, e vice em 1994, quando perdeu o título para o Brasil nos Estados Unidos, ele é um dos maiores jogadores da história do Milan. Feliz pelo sucesso da cirurgia, Baresi retribuiu o carinho para os torcedores do clube de Milão com uma breve mensagem nas redes sociais.