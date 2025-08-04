Milan confirma cirurgia bem sucedida para retirada de nódulo no pulmão do ex-zagueiro Baresi

O Milan anunciou em seu site oficial que o ex-zagueiro Franco Baresi, de 65 anos, foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um nódulo no pulmão. O clube italiano enviou um comunicado e comentou sobre o êxito da intervenção.
"O Milan informa que, após exames médicos de rotina, nosso vice-presidente Honorário, Franco Baresi, foi diagnosticado com um nódulo pulmonar. Foi decidido que a melhor solução seria removê-lo por meio de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. A operação correu bem e a recuperação transcorreu sem complicações", diz parte do trecho da nota oficial.
O ex-defensor, que foi avaliado por um oncologista, terá o seu tratamento consolidado com imunoterapia. No informe, o Milan também externou os votos de uma rápida recuperação. "Toda diretoria, funcionários, comissão técnica e jogadores enviam os mais sinceros votos de uma rápida recuperação. Capitão, estamos com você".
Campeão do Mundo com a seleção italiana no Mundial de 1982, na Espanha, e vice em 1994, quando perdeu o título para o Brasil nos Estados Unidos, ele é um dos maiores jogadores da história do Milan. Feliz pelo sucesso da cirurgia, Baresi retribuiu o carinho para os torcedores do clube de Milão com uma breve mensagem nas redes sociais.
"Caros torcedores, só quero avisar que vai demorar um tempinho para eu me recuperar totalmente. Obrigado ao Milan e a todos pelo apoio. Um grande abraço", postou o ex-jogador. Em seus 20 anos de carreira no clube, ele ganhou 21 títulos com destaque para a conquista de três Champions League.