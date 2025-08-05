Messi vai desfalcar Inter Miami contra Pumas em jogo decisivo da Leagues Cup

O craque do Inter Miami, Lionel Messi, ficará de fora da partida decisiva da Leagues Cup contra o Pumas, do México, na quarta-feira (6), devido a uma lesão muscular sofrida no último fim de semana, confirmou seu técnico, Javier Mascherano, nesta terça.

Este jogo será o terceiro e último da fase de grupos para Miami e Pumas, que tentarão garantir sua vaga nas quartas de final deste torneio conjunto entre a MLS e a liga mexicana.

Messi deixou o campo no início da partida de sábado contra o Necaxa devido a uma lesão muscular na perna direita.

Embora tenha considerado a lesão "leve", o Inter não revelou quanto tempo o craque argentino de 38 anos precisará para se recuperar.

"Claramente, ele não estará disponível para o jogo de amanhã, mas depois disso, veremos como ele vai se sentir e vai evoluir", disse Mascherano aos repórteres nesta terça-feira.

"É uma lesão leve, mas de certa forma, é uma boa notícia", disse ele. "Não gostamos de estabelecer limites de tempo, especialmente no caso de Leo, porque sabemos quanto barulho há ao redor dele quando ele está fora de um jogo".

"Ele é um jogador muito especial, que costuma se recuperar muito bem de lesões e, acima de tudo, o faz rapidamente", lembrou o técnico argentino.

Com a primeira fase ainda pela frente, o Inter está na zona de classificação para as quartas de final, ocupando a terceira posição na tabela da MLS, com cinco pontos.

O Pumas, por outro lado, também tem cinco pontos, mas ocupa a quinta posição na Liga MX.

Na coletiva de imprensa, Mascherano elogiou o nível do próximo adversário, especialmente o do meio-campista, o panamenho Adalberto Carrasquilla.

"Vamos tentar ser protagonistas e neutralizar o jogo do Pumas, um time que joga um futebol muito bom", revelou o treinador. "Carrasquilla é um dos jogadores a ter em mente, para incomodá-lo e impedir que jogue com certa liberdade, porque ele pode causar muitos danos".

Após a primeira fase, a Leagues Cup terá uma pausa até o início dos playoffs, em 19 de agosto.